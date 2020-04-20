Врачи и волонтеры Владикавказа призвали жителей Осетии к здравому смыслу
20.04.2020, 21:16, Новости дня
Волонтеры и врачи Владикавказа шокированы поведением митингующих у здания правительства Северной Осетии, указывая, что из-за смертельной инфекции им приходится работать не покладая рук, а люди не соблюдают простых правил самоизоляции.
Врачи рассказывают: в клинической больнице скорой помощи Владикавказа находятся 25 человек, переполнена реанимация, в том числе заняты выделенные дополнительные койки, открытые в травматологическом отделении. На аппарате ИВЛ – 15 человек. Остальных, вероятно, тоже придется подключать к ИВЛ, информирует LifeShot.
Медики подчеркивают, что инфекция действительно существует, с ней приходится бороться, и чтобы облегчить работу медиков, нужно оставаться дома.
Одна из врачей, выступивших на опубликованном Telegram-каналом видео, подчеркивает, что митинги нужно отложить до окончания болезни, а сейчас «нужен здравый смысл». По ее словам, если люди считают, что это «игрушки», то скоро врачи начнут терять большое количество пациентов.
На видео также показаны переполненные больницы и медики, работающие с тяжелыми пациентами.
Ранее к жителям Северной Осетии обратились Виталий Калоев и Станислав Черчесов.
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