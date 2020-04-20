В соцсетях высмеяли стоимость американской нефти

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20.04.2020, 21:16, Новости дня

После стремительного падения в цене майских фьючерсов на нефть марки WTI в Сети начали сравнивать ее стоимость с повседневными продуктами: дороже барреля нефти оказались бутылка воды, кружка пива и медицинская маска.

После того, как нефть WTI упала до 4 долларов, в Telegram-канале Murado, который ведет корреспондент RT, заметили, что баррель американской марки теперь в два раза дешевле кружки пива.

В Telegram-канале «Милитарист» заметили, что дороже нефти стала бутилированная вода и медицинская маска.

Пользователь Twitter Алексей Иванов заметил, что и сама бочка (barrel – «бочка» с английского) стала стоить дороже нефти.

Напомним, ранее майские фьючерсы на нефть WTI достигли значения в 1 цент, а после стали торговаться на отрицательных величинах – трейдеры пытаются избавиться от контрактов в последний день торгов по майским фьючерсам.



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