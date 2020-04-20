 

Цена нефти WTI стала отрицательной

20.04.2020, 21:16, Новости дня

Цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.

По данным торгов, нефть марки WTI по состоянию на 21.35 мск стоит почти -40 долларов.

Отмечается, что нефть марки WTI с поставкой в июне ускорила темпы падения до 16%.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 16,3%, до 20,95доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent – опускалась на 8,8%, до 25,61 доллара за баррель, информирует РИА «Новости».

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла уровня 25,87 доллара за баррель, следует из данных торгов по состоянию на 21.12 мск. В последний раз стоимость нефти марки Brent была ниже 26 долларов за баррель 2 апреля 2020 года, информирует ТАСС.

Ранее цена майского фьючерса на нефть американской марки WTI опустилась до 1 цента за баррель, а позже и вовсе стала бесплатной.   



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