Эксперты назвали 5 функций в iPhone, известных ограниченному числу пользователей

20.04.2020, 21:09, Разное

Далеко не каждый поклонник «яблочного» бренда знает абсолютно все возможности своего гаджета и некоторые опции остаются невостребованными, хотя могут оказаться весьма полезными. Эксперты назвали 5 функций в iPhone, известных ограниченному числу пользователей.

В первую очередь специалисты говорят о хранящихся в новых iOS приложениях и параметрах, о которых знают не все владельцы «яблочных» смартфонов, но при этом получить к ним доступ совсем не сложно. Например, для активных пользователей Instagram в iPhone предусмотрена возможность создавать GIF с дополнением Shortcut. Для этого нужно ввести в строку команду Video to GIF, а после этого создавать анимацию определённой продолжительности фактически одним нажатием.

Ещё одна скрытая функция iPhone – конвертация с веб-страницы документа в PDF-формате. В этом случае пользователь должен сделать скриншот, затем перейти в редактирование и воспользоваться расположенной в верхней части экрана пиктограммой «полная страница». В тринадцатом пакете обновлений появилась возможность быстрой настройки Bluetooth и Wi-Fi. Здесь, как объясняют эксперты, всё предельно просто – открывается соответствующее приложение и активируется нужная иконка.

Для некоторых владельцев iPhone полезной может оказаться функция установки времени в режиме «не беспокоить». В этом случае в Shortcut выбирается виджет и устанавливается число минут. В заданный период гаджет не будет беспокоить звонками и уведомлениями. И последнее, о чём мало кому известно – наличие игр в iMessage. Их стоит искать в одноимённом разделе.