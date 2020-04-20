Личное: Плакала от шока, он плакал от счастья

20.04.2020, 21:05, Разное

Я иногда называю Попрошайками векторных Штурманов, но настоящие Попрошайки – это нечто особое.

Они будто сделаны из муки, с ударением на первый слог. Мученицы они, светлые-пресветлые и все время страдающие от чужих пороков.

Попрошайки – это красные тряпки, превращающие в диких быков обычных людей.

Каким образом? Опишите.

Вот в этом письме – ярко выражено несколько главных черт Попрошаек.

Перечислите хотя бы пять таких качеств (они же причины превращения их партнеров в быков).

Самое плохое в том, что если ваша партнерша или ваш партнер – настоящая Попрошайка, а вы вовремя не отцепились, в глазах всех знакомых вы будете оклеветаны и очеренены, вы не спасете свою репутацию. А Попрошайки еще любят сами везде ходить и рассказывать, сколь вы плохи, публикуют рассказы во всех социальных сетях, но рассказывают так: “Он прекрасный человек, хотя поколачивал меня время от времени ногами в живот, но я на него ничуть не обижена”. И глупым людям начинает казаться, что Попрошайка святая, поэтому вы – тем более монстр.

Держитесь от Попрошаек подальше. Особенно мужчинам совет, Спасатели часто любят подставлять “беззащитным женщинам” плечо.

elina8888

Эволюция ,добрый день, очень надеюсь попасть на разбор.

Блог читаю с 2016 года, сейчас мне 32 года, тогда ушла от первого мужа,с которым прожили вместе 8 лет. Была проблема с алкоголем у него,и я понимая,что не могу никак изменить ситуацию ушла с сыном 5 лет.

Вскоре познакомилась с будущим вторым мужем. Психика моя была нарушена тем,что я долгое время отходила от своей супружеской жизни,я вздрагивала кричала по ночам, постоянно мерещился бывший муж,который ночью меня бил по голове пьяный.Это в прошлом осталось и уже как то стирается в памяти.Бывший муж хороший человек,просто болезнь эта оказалась сильнее. А он был мне как отдушина.

Второй муж после 6 мес знакомства сделал мне предложение, заботился обо мне,покорил своей мужественностью и ответственностью,вообще все шло как по накатанной.Еще конечно покорил своей необычайной красотой. Я таких красивых мужчин никогда не встречала, он очень мужественный, накаченный и при этом очень чувствует ритм ,любит танцевать.Очень общительный,легкий,справедливый.

Такая смесь мужественности и лёгкости в одном флаконе. Само собой был мезальянс,он красивый,моложе на 3 года ,с кучей поклонниц,я с хорошей работой,квартирой,машиной. Внешне я тоже многим интересна,я высокая ,худенькая и с длинными белыми волосами,но характер у меня намного отстает от внешности.Мне казалось,что мы оба понимали чем друг другу полезны, просто об этом молчали.Вскоре переехал ко мне, сама ситуация так подошла и я предложила,он согласился.Нашла ему работу с хорошей зп и должность он сам свою поднял,я всегда в него верила.

Было много ситуаций ревности с моей стороны ,ловила флирт и его флюиды,которые были направлены на других.И это постоянно тяжелое чувство присутствия кого то третьего, я не могла себе объяснить, но четко могла ощущать такие волны длиною в 2-3 мес.Может столько длились его переписки или романы даже,я не знаю.Я боялась,что либо узнавать и спрашивать,потому что понимала,что правда меня убьет ,а точно я никогда ничего не узнаю.

Вскоре после женитьбы через год я забеременела.Я плакала от шока,что понимала,что меня ждет.Он плакал от счастья стать отцом.

Беременность прошла очень тяжело в плане морального прессинга.Я чувствовала,что не справляюсь с тем,что мой муж круче меня во всем, я находилась в какой то тени.Он постоянно кричал,по поводу и без,было видно,как нарастает его раздражение на меня.На моего сына от первого брака сильнее всего раздражался. Бить его я запретила ,но морально под предлогом,что так нужно мог повоспитывать..

После родов немного всё поменялось, у меня не было молока, кормила по ночам и днем сама смесью,ухаживала,и старший сын помогал.Огромная ноша в виде младенца и школы легла на мои плечи. Муж занял позицию,что ему нужен отдых.Я его и не напрягала.

Муж работал, повысили. Приходил домой вечно недовольный, хоть и было всё убрано,приготовлено. Я действительно не понимала, где и в чем моя вина.

И вот такие циклы у нас постоянно. Он кричит,ломает что то ,уходит,ночует в соседней комнате.Говорит о том,что устал.Надо что то менять.А я в свою очередь понимаю,что за 3 года ни разу от него не отказалась,не предала,не отвернулась. У него раздражение плюса.Его порой бесило просто мое существование,но причины находил вполне реальные.

В декрете быстро вернула свою форму,я от переживаний быстро худею,окончила доп. курсы, поступают заказы,работаю по ночам в основном и не всегда. Я нашла свое любимое дело.Это как то дало мне силу,муж стал ко мне уважительнее относиться.Я стала вносить в семейный бюджет половину.На какие то периоды в нашей семье воцарялась идиллия.

Говорит,что любит,но очень устал.А от чего я и правда не пойму. Я часто прошу прощения первая ,мне семья очень нужна и мир в ней.А муж как будто рвется на свободу и хочет,чтобы я поставила точку своими руками.Боится брать на себя ответственность за развод.Я иногда ему говорю,ты скажи,если тебе лучше без меня?Я же тебя отпущу.А он на это говорит,что любит.

Подскажите,пожалуйста,как сохранить семью?

Спасибо большое,что прочитали.