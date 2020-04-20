 

Анжелика Варум призналась в карантинном «животике» во время самоизоляции

20.04.2020, 20:53, Разное

Певица Анжелика Варум считает временную самоизоляцию «полезным делом», однако переживает по поводу прибавки лишнего веса. Снимок супругов в домашней одежде и на диване порадовал поклонников гармонией семейного счастья.
Ироничный текст звезды российской сцены заставил многих улыбнуться, представив, как «предательски» тянет Варум к плите, причем три раза в сутки. Оказалось, что певица в кулинарии — настоящий профессионал. Поклонницы буквально переписывают её рецепты, причем делают это не в первый раз. С большим знанием тонкостей этого искусства она рассказывает в Сети о приготовлении соуса, мясных котлет с кабачками и прочих вкусностей. Нет ничего удивительного в том, что в последние годы «босоногий мальчик» Леонид Агутин постепенно превращается в солидного мужчину, а теперь, по словам супруги, вынужден прикрываться подушкой. Ей на выручку пришла «пижамка на вырост», обнаруженная случайно в гардеробе, под которой она спрятала появившийся «животик». Поклонники уверены, обладательнице «фарфоровой фигурки», как они пишут в ленте, гастрономические изыски не страшны.

Некоторые, правда, не советуют исключать из ежедневного расписания занятия спортом. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков сумел даже похудеть в условиях карантина на 10 кг, занимаясь онлайн под руководством опытного фитнес-тренера. Без особых диет сбросил пару лишних килограммов и Гарик Харламов.



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