Смотрим дома: Петр Федоров в космосе, Хью Джекман в школе, Шекспир на сцене и другие герои онлайн-событий на месяц вперед

20.04.2020, 20:51, Разное

КИНО

ЧТО: “Спутник”, Реж. Егор Абраменко

КОГДА: с 23 апреля

ГДЕ: онлайн-кинотеатры more.tv, ivi и wink

Кадр из фильма “Спутник””Спутник” – полнометражный дебют режиссера Егора Абраменко и проект продюсеров Михаила Врубеля, Ильи Стюарта, Вячеслава Муругова и Федора Бондарчука (последний также сыграл в фильме одну из ролей). Сюжет картины выстраивается вокруг возвращения космонавта-героя Константина Вешнякова (Петр Федоров) на Землю из тяжелой миссии. Герой Советского союза (на дворе 1983 год), домой он прилетает совсем не один, а в компании инопланетного существа. Что это за странный “спутник” и что за человек сам Константин Вешняков – будет выяснять нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина).

Фильм Абраменко – не только первая ласточка на поле космических триллеров современного российского кино, но и первая отечественная картина, которая минует прокат и выйдет сразу же в интернете. История о тайнах бесконечного космоса – кажется, идеальный вариант для такого шага киноиндустрии вперед. Впрочем, помимо космического в “Спутнике” найдется место и человеческому – ведь не затем ли мы вглядываемся в галактическую бездну, чтобы увидеть в ней самих себя?

ЧТО: “Безупречный”, Реж. Кори Финли

КОГДА: с 23 апреля

ГДЕ: “Амедиатека”

Хью Джекман и Элисон Дженни в фильме “Безупречный”

Идеальный управленец, красавец-мужчина, заботливый муж (пусть и давно почившей супруги) – кажется, никто лучше Хью Джекмана не смог бы изобразить со всех сторон замечательного директора престижной школы в картине Кори Финли. Но новый герой актера, суперинтендант Фрэнк Тассон, интересен не только этими чертами характера: за его идеальным фасадом скрывается немало страхов и демонов, а его репутация может рухнуть в одночасье под валом ставших известных общественности секретов. Что происходит с безупречным человеком на грани и как он до такой грани докатился – увидим в кино, раскрашенном в краски как трагические, так и комические. К слову, впервые эту картину показали на кинофестивале в Торонто – и уже там роль Фрэнка Тассона назвали лучшей за всю карьеру Джекмана.

Что: “Фея”, Реж. Анна Меликян

КОГДА: 30 апреля

ГДЕ: Кинопоиск

Константин Хабенский в фильме “Фея” Автор кино “Про любовь” решила завершить трилогию о взаимоотношениях необычных героинь с миром. Первой ласточкой в этой галерее неожиданных женских образов была Мария Шалаева, сыгравшая главную роль в “Русалке”, своеобразной адаптации сказки Андерсена под российскую действительность. Второй – Тинатин Далакишвили из фильма “Звезда”, девочка, мечтавшая перекроить себя и весь мир вокруг для исполнения заветного желания. Третьей героиней новой истории Меликян станет молодая актриса Екатерина Агеева, она же Фея. С ней по сюжету новой картины сталкивается создатель игр в виртуальной реальности (его играет Константин Хабенский), и его привычная картина мира трещит по швам. В картине также снялись и герои предыдущих фильмов режиссера: все те же Шалаева и Далакишвили, а также Ингеборга Дапкунайте, Алиса Хазанова и Юрий Борисов.

ЧТО: “Бессмертный”, Реж. Марко Д’Амор

КОГДА: с 12 апреля

ГДЕ: more.tv

Алексей Гуськов в фильме “Бессмертный”Полнометражный приквел итальянского ТВ-хита “Гоммора” уже с начала апреля доступен в сети. Бессмертным здесь называют главного героя проекта Чиро – малыша, с трудом выжившего во время разрушительного землетрясения, мелкого молодого жулика, а после и взрослого главу преступного мира. Между прошлым и будущим этого персонажа – а также между Прибалтикой и Италией, – и будет разворачиваться действие картины. Самого Чиро по-прежнему сыграет итальянский актер и режиссер фильма Марко Д’Амор, а в одной из ролей второго плана появится российский актер Алексей Гуськов.

ЧТО: “О бесконечности”, Реж. Рой Андерсон

КОГДА: с 30 апреля

ГДЕ: ivi

Кадр из фильма “О бесконечности”Картины шведского режиссера невозможно забыть и нельзя не узнать. Повествование в своих фильмах он строит в виде странноватых, а иногда и жутковатых скетчей, словно выписанных кистью неизвестного художника. Стиль Андерсона и повторяющиеся мотивы в его кинематографической параллельной Скандинавии далеко не каждому придутся по душе. Но, на счастье режиссера, в число его поклонников входят отборщики, члены жюри и публика всех ведущих фестивалей мира: его фильму “Песни со второго этажа” присужден приз жюри в Каннах, картина “Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии” получила “Золотого льва” в Венеции. “О бесконечности” также показывали на Мостре – как раз в сентябре прошлого года.

Новая картина Андерсона дополняет галерею уже созданных им образов маленьких людей с их проблемами и ежеминутными драмами: муж, дающий пощечину жене, бывший одноклассник, делающий вид, что не узнал товарища, женщина, одиноко ждущая возлюбленного на станции. И над всем этим, согласно постеру картины, парят двое влюбленных – словно пара из известной картины Марка Шагала. Живопись классическую – к живописи кинематографической.

ЧТО: “Русские грузины. Фильм первый”, Реж. Сергей Нурмамед

КОГДА: с середины апреля

ГДЕ: на YouTube

Леонид Парфенов в фильме “Русские грузины. Фильм первый”Первая часть документальной трилогии журналиста Леонида Парфенова совсем недавно выходила в прокат при поддержке Центра Документального Кино (а также онлайн-кинотеатра Nonfiction.film), а теперь доступна и онлайн, причем бесплатно. Главная цель документального рассказа – исследование роли грузин в российской и советской политике и культуре. Герои первого фильма – Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников, а также Иосиф Сталин. Рассказчик – конечно же, сам Леонид Парфенов.

СЕРИАЛЫ

ЧТО: “Беги”

КОГДА: с 13 апреля

ГДЕ: “Амедиатека”

Донал Глисон и Меррит Уивер в сериале “Беги” У актрисы, сценаристки и обладательницы премий “Оскар” и “Эмми” Фиби Уоллер-Бридж в этом апреле праздник: в сети в один день прошли премьеры сразу двух крупных проектов, к которым она приложила руку. Первая – это, конечно, третий сезон хита “Убивая Еву”, истории противостояния хладнокровной убийцы Вилланель и эмоциональной сотрудницы спецслужб Евы. Вторая – “Беги”, новый сериал, снятый и написанный соавтором “Убивая Еву” Вики Джонс. “Беги” здесь – не только заглавие проекта, но и фраза-спусковой крючок, о котором давно условились главные герои и бывшие возлюбленные Руби и Билли. Стоит одному отправить эту фразу по смс, а второму на нее ответить – и оба сбегают с насиженных мест, работ и от отношений. Куда именно будут двигаться двое беглецов теперь – станет понятно только после просмотра нескольких серий.

ЧТО: “Защищая Джейкоба”

КОГДА: с 24 апреля

ГДЕ: Apple TV+

Мишель Докери, Крис Эванс и Джейден Мартелл в сериале “Защищая Джейкоба””Яблочный” онлайн-кинотеатр продолжает радовать громкими и звездными проектами. На этот раз у руля режиссер “Игры в имитацию” Мортен Тильдум, а его источник вдохновения – криминальный триллер Уильяма Ландея 2012 года. Помощник прокурора Рэнди Барбер (его играет Крис Эванс) расследует убийство 14-летнего мальчика, но дело приобретает неожиданный поворот, когда все улики начинают указывать на его собственного сына Джейкоба. В роли матери мальчика снялась звезда “Аббатства Даунтон” Мишель Докери, самого же Джейкоба сыграл известный по триллеру “Оно” актер Джейден Мартелл.

ЧТО: “Страшные сказки: Город ангелов”

КОГДА: с 27 апреля

ГДЕ: “Амедиатека”

Натали Дормер в сериале “Страшные сказки: Город ангелов”Помните мистический сериал “Страшные сказки” про злых духов и медиумов с Евой Грин и Джошом Хартнетом в главных ролях? Сюжет того телефильма происходил в декорациях викторианской Англии. Действие же спин-оффа этого проекта развернется, как понятно уже из заглавия, в Городе ангелов, то есть в Лос-Анджелесе на пороге 40-х годов. Жестокие убийства, которые расследуют два детектива, ожившие герои мексиканско-американского фольклора, агенты Третьего Рейха – нас ждет настоящий сюжетный микс из элементов бульварного чтива и различных мифологий. Кстати, роль роковой красавицы здесь будет отыгрывать уже не Ева Грин, а другая актриса – звезда “Игры престолов” Натали Дормер.

ЧТО: screenlife-сериал “Алиса”

КОГДА: с 16 апреля

ГДЕ: YouTube и Кинопоиск

Никита Кукушкин на съемках проекта “Алиса”

Придуманный продюсером Тимуром Бекмамбетовым screenlife-формат (согласно которому, все действие в кино развивается на экранах гаджетов) на карантине стал особенно актуален. Как актуален и новый сериал “Алиса”, выросший из короткого метра, который делала вместе с Бекмамбетовым больше года назад актриса и режиссер Василиса Кузьмина. Сюжетный костяк остался тот же, что и в короткометражке: водитель такси, бортовой компьютер Алиса и их сложные взаимоотношения, в которые периодически вмешиваются странные пассажиры. Всего таких таксистов будет пятеро – по числу эпизодов в этом мини-сериале. Количество же снявшихся в проекте актеров куда больше: Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Иван Колесников, Сергей Епишев и многие другие.

ЧТО: “Голливуд”

КОГДА: с 1 мая

ГДЕ: Netflix

Кадр из сериала “Голливуд”

Не проходит и года, чтобы создатель нашумевшего сериала “Хор” Райан Мерфи не представил на суд публики новый амбициозный проект. В прошлом году он удивлял зрителей стильной и ироничной пародией на подковерные игры сильных мира сего в “Политике” с Гвинет Пэлтроу и Джессикой Лэнг. В этом – замахнулся на святая святых, “Золотой век” Голливуда и 40-е годы прошлого века. В главных ролях на этот раз – современное молодое поколение Фабрики грез – муза Louis Vuitton Лора Хэрриер, звезда “Хора” Даррен Крис и “Шелдон” из “Теории большого взрыва”, актер Джим Парсонс. Зато на экране – сливки сливок давно ушедшей поры: Джордж Кьюкор, Глория Свенсон, а возможно, и Хэмфри Богарт с Джуди Гарланд – имена героев сериала пока не разглашаются. Ясно одно – стильно и красиво будет точно.

ЧТО: “Бар “Эдди”

КОГДА: 8 мая

ГДЕ: Netflix

Кадр из сериала “Бар “Эдди”

Оскароносный режиссер Дэмьен Шазелл перешел из полного метра в формат сериала, но любимой теме – музыке, которая живет в наших сердцах, – остался все так же верен. Главный герой его нового проекта, пианист Эллиот Удо, кажется, перекочевал в этот сюжет из самого “Ла-Ла Ленда” – разве что убыточный джаз-бар протагонист Шазелла теперь держит не в Лос-Анджелесе, а в Нью-Йорке. Да и личные проблемы у Эллиота совсем другого характера, нежели у персонажа Райана Гослинга: прежняя слава, от которой он скрывается, и 15-летняя ночь, воспитанием которой он внезапно должен заняться. Ну и, конечно же, музыка – которая как лечит, так и калечит.

ТЕАТР

ЧТО: Постановки Кирилла Серебренникова и Владислава Наставшева

КОГДА: в конце мая и начале апреля

ГДЕ: сайт “Гоголь-центра”

Спектакль “Шекспир”

“Гоголь-центр” продолжает серию онлайн-показов знаковых спектаклей. Если в начале апреля на сайте театра можно было увидеть постановки, которые уже практически не найти в репертуаре, то теперь в сети окажутся доступными и более новые проекты Максима Диденко, Кирилла Серебренникова и других режиссеров. 26 и 27 апреля пройдет показ танцевального спектакля Евгения Кулагина “Шекспир”, 3 и 4 мая – поэтического рассуждения о природе слова Владислава Наставшева “Кузмин. Форель разбивает лед”. А уже 10 и 11 мая можно будет увидеть творение самого худрука театра Серебренникова – “Ахматова. Поэма без героя”, моноспектакль с Аллой Демидовой в главной роли.

ЧТО: Спектакли Театра Наций авторства Максима Диденко и Андрея Могучего

КОГДА: с 9 апреля и дальше

ГДЕ: на сервисе OKKO

Ингеборга Дапкунайте в спектакле “Идиот”

Театр Наций в рамках проекта Сбербанка и мультимедийного сервиса OKKO “Искусство онлайн” с 9 апреля проводит серию онлайн-показов своих спектаклей. Первой “ласточкой” стал камерный “Идиот” Максима Диденко, в котором князя Мышкина сыграла актриса Ингеборга Дапкунайте. С 19 апреля на том же сервисе стала доступна постановка Андрея Могучего Circo Ambulante с Лией Ахеджаковой и Альбертом Филозовым. А также спектакль для самых маленьких – “Детский сад стихов” Полины Стружковой с возрастным рейтингом 0+. В планах театра – скорое пополнение этого онлайн-“каталога” и выпуск новых постановок.

ЧТО: спектакль “Чайка 73458” Дайнюса Казлаускаса

КОГДА: 26 апреля

ГДЕ: сайт Театра на Таганке

Ирина Апексимова в спектакле “Чайка 73458”

Одним из первых инициировав онлайн-показы постановок (причем главной новинки репертуара “Тартюфа”), руководство Театра на Таганке продолжает генеральную линию выхода в сеть. Теперь на очереди знаменитая чеховская “Чайка” от режиссера Дайнюса Казлаускаса. В главных ролях – Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Александр Метелкин. Постановку можно будет посмотреть как на сайте театра, так и на платформе OKKO в разделе “Искусство онлайн”.

ЧТО: постановки Большого театра

КОГДА: весь апрель и начало мая

ГДЕ: на YouTube

Опера “Катерина Измайлова”

Руководство самого известного театра страны, кажется, довольно долго продержалось в офлайне прежде чем запустить проект “Большой online”. В его рамках на YouTube-канале театра теперь проходит серия показов знаковых постановок. Начало – как и в настоящем театре – в 19:00, и опаздывать не рекомендуется. Запись доступна в течение суток после начала трансляции. Расписание на ближайшие пару недель выглядит так: 21 апреля – Концерт солистов оперы и солистов оркестра Большого театра (к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова), 25 апреля – балет в 2-х действиях “Герой нашего времени”, 29 апреля – опера в 4-х действиях “Катерина Измайлова”, 3 мая – балет в 2-х действиях “Светлый ручей”, 7 мая – балет в 3-х действиях “Дон Кихот” и 11 мая – опера-былина в семи картинах “Садко”.

ЧТО: Постановки британских театров

КОГДА: весь апрель

ГДЕ: на сайте TheatreHD

Спектакль “Сон в летнюю ночь”Увидеть последние творения не только российской, но и британской сцены теперь тоже можно онлайн, что особенно утешает в связи с отсутствием возможности уехать за рубеж. Пока благодаря проекту TheareHD можно насладиться просмотром спектаклей “Национального театра” (“Остров сокровищ”, “Джен Эйр” и др.), а также знаменитого шекспировского Глобуса (“Сон в летнюю ночь”, “Зимняя сказка”, “Виндзорские насмешницы” и др.). Затем обещают увеличить количество театров. Все трансляции идут с русскими или украинскими субтитрами. Будьте внимательны – большую часть спектаклей транслируют в течение недели.

КОНЦЕРТЫ

ЧТО: Выступления Дианы Арбениной и Григория Лепса

КОГДА: 24 и 25 апреля

ГДЕ: на сервисе OKKO

Диана Арбенина

Проект онлан-кинотеатра OKKO под названием “Шоу On!” продолжает поставлять онлайн все новые и новые выступления российских звезд. В записи уже можно посмотреть концерты Гарика Сукачева, Валерии и Ёлки, а в скором времени к ним присоединятся Диана Арбенина и Григорий Лепс. Последний выступит при участии гостей – Тимура Родригеза, Эмина и других.

ЧТО: Billboard Live Perfomances

КОГДА: весь апрель

ГДЕ: на странице паблика Billboard в Facebook

HozierИзвестный журнал устроил в своем паблике музыкальные вечера. В разное время для Billdoard уже сыграли Си Ло Грин, Меган Трейнер, Hozier и другие исполнители. Все записи длятся по 30-40 минут и доступны для просмотра и сейчас.

ЧТО: концерт Лондонского симфонического оркестра

КОГДА: весь апрель

ГДЕ: на YouTube

Лондонский симфонический оркестрНесмотря на то что музыканты известного оркестра распущены по домам и находятся на карантине, вспомнить былое и поднять старые записи его выступлений никто не мешает. Увидеть то, как несколько десятков человек исполняют произведения Брамса, Верди, Стравинского, Малера, Шостаковича и других известных композиторов, можно до 30 апреля на YouTube-канале London Symphony Orchestra.