Спасающиеся от коронавируса с помощью курения люди подписали себе приговор
20.04.2020, 20:50, Разное
“Есть мнение, то
курение защищает человека от коронавируса. Это миф. Точно также, как алкоголь
не просто не “дезинфицирует организм”, а наоборот отправляет злоупотребителя в
группу риска, потому что подавляет иммунитет, способность бороться с вирусами, – утверждает
главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. – Это касается и электронных сигарет. Мало кто готов
поверить в их безусловный вред, однако в некоторых случаях они вызывают те же
последствия, что проникновение в клетки здорового человека коронавирусной
инфекции”.
Причиной смерти
злостных курильщиков, особенно вейпов – фиброз
легких. Патология, при которой они становятся похожими на кусок пластмассы,
отсюда и название – “пластиковые легкие”. Такие легкие не способны расширяться,
то есть наполняться необходимым для жизни объемом кислорода. Вскоре от
недостатка кислорода начинают страдать и другие органы, в результате больной
умирает от полиорганной недостаточности. Аналогичный процесс в некоторых
случаях начинается в легких больных, заболевших пневмонией на фоне атаки COVID-19.
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“Не стоит искать спасение с сигаретах и алкоголе в это непростое время”, – настаивает
Вашкин.
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