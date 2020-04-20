Спасающиеся от коронавируса с помощью курения люди подписали себе приговор

20.04.2020, 20:50, Разное

“Есть мнение, то

курение защищает человека от коронавируса. Это миф. Точно также, как алкоголь

не просто не “дезинфицирует организм”, а наоборот отправляет злоупотребителя в

группу риска, потому что подавляет иммунитет, способность бороться с вирусами, – утверждает

главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин. – Это касается и электронных сигарет. Мало кто готов

поверить в их безусловный вред, однако в некоторых случаях они вызывают те же

последствия, что проникновение в клетки здорового человека коронавирусной

инфекции”.

Причиной смерти

злостных курильщиков, особенно вейпов – фиброз

легких. Патология, при которой они становятся похожими на кусок пластмассы,

отсюда и название – “пластиковые легкие”. Такие легкие не способны расширяться,

то есть наполняться необходимым для жизни объемом кислорода. Вскоре от

недостатка кислорода начинают страдать и другие органы, в результате больной

умирает от полиорганной недостаточности. Аналогичный процесс в некоторых

случаях начинается в легких больных, заболевших пневмонией на фоне атаки COVID-19.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Апр 2020 в 1:26 PDT

“Не стоит искать спасение с сигаретах и алкоголе в это непростое время”, – настаивает

Вашкин.