На сайте Думы появится раздел о господдержке в условиях коронавируса

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20.04.2020, 20:50, Разное

Госдума с конца марта приняла два пакета законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях эпидемии. В социальных сетях нижней палаты люди часто задают вопросы о положенной им помощи и о том, как ее получить. 

Новый раздел будет содержать в себе всю информацию о мерах государственной поддержке граждан, а также малого и среднего бизнеса. По каждой из принятых мер будут доступны разъяснительные материалы.

Сейчас раздел функционирует в тестовом режиме. Официальный запуск запланирован на 27 апреля.

Напомним, что 17 апреля Госдума в приоритетном порядке приняла законы, направленные на обеспечение мер, предложенных президентом в связи с эпидемией коронавируса. Одобрены поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также инициативы, относящиеся к трудовому законодательству, снижена нагрузка для участников госзакупок. 



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