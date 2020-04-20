Стоимость нефти WTI упала до 1 цента за баррель

20.04.2020, 20:48, Новости дня

Цена майского фьючерса на нефть американской марки WTI на бирже ICE в Лондоне опустилась до 0,01 доллара за баррель впервые в истории, следует из данных торгов.

Речь идет только о майских фьючерсах. Июньский фьючерс также дешевеет – но на 12,4%, торгуясь на отметке 21,92 доллара за баррель, передает ТАСС.

Обрушение произошло стремительно, еще в 16.26 мск майские фьючерсы стоили 10,87 доллара за баррель, в 20.34 мск цена опустилась уже до 1,02 доллара.

Баррель нефти марки Brent стоит 26,13 долларов.

Трейдеры продолжают распродавать актив, так как срок торгов майским фьючерсом истекает во вторник, передает РИА «Новости».

Давление на нефтяные котировки оказывает вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке при очень низком спросе.

Эксперты допускают, что нефть WTI в итоге достигнет отрицательных величин, так как трейдеры спешат избавиться от майских контрактов, пишет «Московский комсомолец».