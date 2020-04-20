Ряд членов ОПЕК+ согласились провести заседание в начале мая

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20.04.2020, 20:48, Новости дня

Ряд членов ОПЕК+ дали предварительное согласие на проведение заседания министерского мониторингового комитета альянса в начале мая, на этой неделе секретариат ОПЕК начнет консультации с министрами ОПЕК+ по вопросу проведения заседания комитета альянса, сообщил информированный источник.

«Заседание планируется, точной даты пока нет, планируется на начало мая, после вступления в силу сделки ОПЕК+. Уже есть предварительное согласие ряда членов. На следующей неделе ожидаются контакты по телефону генсека ОПЕК с членами формата, будут вестись консультации относительно воздействия соглашения на рынок и дальнейших шагов», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, 12 апреля состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.



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