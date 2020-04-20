 

Посол США в РФ подверг критике «тайный процесс» по делу Пола Уилана

20.04.2020, 20:45, Новости дня

Посол США в Москве Джон Салливан в понедельник выступил с критикой в адрес российских властей после того, как его во второй раз не пустили на закрытые судебные слушания по делу бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

Суд над Уиланом, которого задержали в декабре 2018 года, начался в прошлом месяце. Сам подсудимый свою вину отрицает.

Этот процесс, как и дело обвиняемого в хищениях американского инвестора Майкла Калви, вызвало дальнейшее обострение в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

В случае признания вины Уилану грозит до 20 лет лишения свободы.

В Мосгорсуде заявили, что в ходе процесса будут рассматриваться засекреченные данные, поэтому слушания будут проходить в закрытом режиме. Салливан пытался попасть на заседание в понедельник, однако его не пустили.

«Тот факт, что это слушание закрытое, что это тайный процесс и Пол так и не видел доказательств обвинения против него — ни что иное, как насмешка над правосудием», – говорится в заявлении Салливана, опубликованном на официальном сайте посольства.

Посол призвал российские власти гарантировать Уилану честный и беспристрастный суд, а также разрешить ему связаться по телефону с семьей и получить медицинскую помощь.

«Вот уже 16 месяцев ему не позволяют поговорить с семьей. Он нуждается в лечении по серьезной, но легко решаемой медицинской проблеме, но российское правительство отказывает ему в этом. Это недопустимо и неприемлемо», – говорится в заявлении.



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