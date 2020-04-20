В борьбе с диабетом поможет яд морского хищника

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20.04.2020, 20:42, Новости дня

Ученые изучили природный токсин магнификамид, который выделяется с ядом морской анемоны Heteractis magnifica.

Во время эксперимента специалисты синтезировали аналог токсина и обнаружили, что он может стать действующим компонентом лекарств от заболеваний, которые связаны с нарушением обмена веществ. Новое вещество оказалось в 1000 раз эффективнее современных гипогликемических препаратов.

По словам ученых, им нужно убедиться в безопасности и эффективности применения этого метода для человеческого организма. Специалисты предполагают, что на основе вещества нужно будет разработать более эффективные соединения, чтобы перейти к клиническим исследованиям.

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