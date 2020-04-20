Виталий Калоев попросил жителей Осетии не нарушать самоизоляцию

20.04.2020, 20:38, Новости дня

Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев, известный тем, что отбыл срок за убийство авиадиспетчера, из-за ошибки которого разбился самолет, призвал жителей Северной Осетии соблюдать режим самоизоляции.

«Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших. Что будет с нашими матерями, отцами, старшими братьями и сестрами?» – сообщил Калоев в видеообращении.

Ранее к осетинам обратился также главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.

В понедельник в Северной Осетии недовольные введенным режимом самоизоляции вышли на несанкционированный митинг на площадь в центре Владикавказа.