 

Виталий Калоев попросил жителей Осетии не нарушать самоизоляцию

20.04.2020, 20:38, Новости дня

Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев, известный тем, что отбыл срок за убийство авиадиспетчера, из-за ошибки которого разбился самолет, призвал жителей Северной Осетии соблюдать режим самоизоляции.

«Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших. Что будет с нашими матерями, отцами, старшими братьями и сестрами?» – сообщил Калоев в видеообращении.

Ранее к осетинам обратился также главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.

В понедельник в Северной Осетии недовольные введенным режимом самоизоляции вышли на несанкционированный митинг на площадь в центре Владикавказа.



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