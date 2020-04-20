National Interest нашел 10 причин для расформирования НАТО

20.04.2020, 20:38, Новости дня

Сейчас НАТО скорее способствует разрушению мировой безопасности, а нее ее укреплению, так как склоняет Россию к авторитаризму и увеличивает вероятность ядерной войны, пишет The National Interest.

Журнал считает, что мировым лидерам на фоне пандемии нужно пересмотреть расходы. Под вопрос предлагается также поставить поддержку и финансирование НАТО, «чьи амбиции в основном раздувают Соединенные Штаты», передает RT текст статьи.

Издание отмечает, что спустя 70 лет мир кардинально изменился, СССР и ОВД больше не существуют, берлинская стена пала, однако США по-прежнему находятся в Европе. Более того, НАТО расширилось вопреки обещаниям – Запад не пошел навстречу Советскому Союзу, который «оказал ему большое доверие», пишет NI.

«Все это поднимает фундаментальный вопрос: укрепляет ли сегодня НАТО уровень безопасности во всем мире или же на самом деле его снижает», – отмечает журнал.

В статье перечисляется 10 главных причин, почему альянс уже не нужен.

Во-первых, все три причины создания НАТО уже не действительны. При этом предложение РФ о новом континентальном соглашении в области безопасности, действующем «от Дублина до Владивостока», Запад отмел не глядя. Журнал полагает, что в случае реализации этой инициативы Москва «стала бы новым элементом архитектуры безопасности, от которой мировое сообщество только бы выиграло».

Во-вторых, отмечается, что якобы существующая «российская угроза», по причине которой США должны оставаться в Европе, также не могут оправдать НАТО: размер экономики ЕС до брексита составлял 18,8 трлн долларов и 16,6 трлн долларов после, а объем экономики РФ – только 1,6 трлн долларов. Издание полагает, что Европа сама в состоянии защититься от России.

В-третьих, указывается, что холодная война была экстремальным риском для всего мира, а текущая обстановка только обострилась из-за нестабильности поведения игроков, не принадлежащих государствам, вроде террористических группировок. С этими угрозами можно справиться вместе с Россией.

В-четвертых, единственным членом НАТО, который прибегнул к статье 5 («атака на одного – это атака на всех»), остаются США, и произошло это после терактов 11 сентября 2001 года, а реальным врагом оказался терроризм. При этом указывается, что РФ оказала неоценимую разведпомощь и поддержку в борьбе с терроризмом в Афганистане.

В-пятых, на границах РФ стоит потенциальный противник, пишет NI, что делает эту страну «более склонной к авторитаризму, а демократия в ней слабеет».

В-шестых, издание напоминает о военных действиях НАТО в Сербии при президенте Клинтоне и в Ливии при президенте Обаме, а также о 20-летней войне в Афганистане, которые инициировались и велись США. В них не было «российского фактора».

В-седьмых, величайшая угроза человечеству – это «ядерный холокост, висящий над нами, как дамоклов меч», пишет издание. НАТО располагает базами в 29 странах, многие из которых граничат с Россией, и человечеству грозит ядерная война.

Восьмая причина – США тратят почти 70% своего бюджета на армию, и нужда во врагах, даже мнимых, никогда не пропадет. Издание полагает, то американцы имеют право задать вопрос, зачем нужны такие огромные траты. И в условиях пандемии выяснилось, что система здравоохранения не получала должного финансирования и находится в состоянии дезорганизации. Снижение трат на НАТО освободит необходимые средства.

В-девятых, силы НАТО используются в одностороннем порядке, указывает NI. Для действий альянса не требуется одобрение конгресса или международного сообщества, а Америке нужна крепкая дипломатия, а не грубый военный инструмент вроде НАТО.

И, наконец, в-десятых, военные игры недалеко от границ России, разрывы договоров в области контроля над вооружениями представляют угрозу, которая может уничтожить всех, в то время как весь мир «сосредоточен на более трудноуловимом «враге», пишет журнал.

«С течением времени неизбежно будут появляться и другие глобальные проблемы, с которыми странам придется разбираться сообща. Однако НАТО в 70-летнем возрасте – это не инструмент для их решения. Пора отойти от этого занавеса конфронтации и сформировать общемировой подход к соблюдению безопасности, который будет обращен на нынешние и будущие угрозы», – подытоживает The National Interest.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила НАТО с детской машинкой на садящихся батарейках – после того, как генсек альянса Столтенберг заявил, что НАТО собирается помогать своим членам в борьбе с коронавирусом, но при этом и заниматься сдерживанием России, поскольку «решительные действия» Москвы «будут требовать ответа» со стороны альянса.