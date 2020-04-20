Дипломаты проверят сообщения о захвате судна с россиянами в Гвинейском заливе

20.04.2020, 20:30, Новости дня

Посольство РФ в Бенине и Того проверяет информацию о возможном захвате в Гвинейском заливе судна, на котором могли быть россияне, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Такая информация была, судно было атаковано пиратами в территориальных водах Бенина, по некоторой информации, якобы там могли быть российские моряке, мы проверяем эту информацию», – передает РИА «Новости» слова одного дипломатов.

Он также добавил, что на данный момент обращений от соотечественников по этому поводу не поступало.

По информации Российского профессионального союза моряков, обращений по инциденту не было. Ведомство проверяет информацию о наличии россиян в составе экипажа, выясняет, какой круинг был задействован при найме моряков.

Напомним, в декабре прошлого года в Гвинейском заливе пираты захватили нефтяной танкер.