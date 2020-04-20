 

Перенёсший инсульт Николай Носков отпраздновал Пасху вместе с внучками

20.04.2020, 20:30, Разное

Известный советский и российский исполнитель, музыкант и композитор Николай Носков на странице в Instagram поздравил подписчиков с праздником Пасхи. Перенёсший инсульт артист разместил в публикации новое фото, показав, как отпраздновал Воскресение Христово вместе с маленькими внучками.
На обнародованном в соцсети фото Николай Носков запечатлен за праздничным столом. На руках музыкант держит младшую внучку, а старшая девочка стоит рядом, слегка улыбаясь в камеру. В подписи к посту музыкант поздравил фолловеров со светлым и радостным праздником Пасхи, пожелав благополучия и мира каждой семье, а также крепкого здоровья. Последнее пожелание, вероятно, важнее всего для большинства людей, а сам Носков знает об этом не понаслышке, так как долго восстанавливался после перенесённого инсульта, но все же вышел победителем в нелёгкой борьбе и сейчас снова радует своим творчеством поклонников.

В комментариях одной из первых «засветилась» Екатерина Стриженова, вместе с мужем поддерживавшая Николая Носкова в непростое время. Актриса поблагодарила за поздравления и ответила тем же, написав тёплые слова в адрес большой семьи музыканта. Подписчики также не остались в стороне, пожелав исполнителю крепкого здоровья, новых идей и прекрасных хитов.



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