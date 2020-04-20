 

В Кабмине Украины объяснили, почему семь областей не подали информацию о результатах тестирования на коронавирус за сутки

20.04.2020, 20:25, Новости дня

Кабинет Министров Украины объяснил причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей технической ошибкой и низким количеством обращений на Пасху. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. 

“В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам”, – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что все данные включат в общую статистику.

20 апреля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что за минувшие сутки Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области Украины не подали в Минздрав данные о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Он назвал такую ситуацию недопустимой.

По состоянию на 9.30 20 апреля коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 5710 человек, умер 151 человек, 359 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировали 261 новых случаев заболевания, что значительно меньше чем в предыдущие дни: 444 – 18 апреля и 343 – 19 апреля. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Россиянина арестовали за госизмену в Москве

21.02 / Нападение на инкассаторов произошло в Нижнем Новгороде

08.02 / Умер Пьер Гийота

19.04 / Лолита Милявская: Я завещала, чтобы часть моего праха развеяли в Киеве

19.04 / “Мы эти вирусы каждый год переживаем”. Лукашенко снова скептически высказался о пандемии коронавируса

11.03 / Адвокат Голунова: видеозаписи, которые полицейские вели при задержании журналиста, уничтожены

22.03 / ВКС РФ подготовили девять самолетов для отправки помощи в Италию

11.02 / В СЖР оправдали смеявшуюся над льготами ведущую

05.02 / Le Figaro – для борьбы с радикализацией госслужащих Франции необходимо изменить закон

09.04 / Разведка предупреждала Белый дом об опасности COVID-19 ещё в ноябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска