В Кабмине Украины объяснили, почему семь областей не подали информацию о результатах тестирования на коронавирус за сутки

20.04.2020, 20:25, Новости дня

Кабинет Министров Украины объяснил причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей технической ошибкой и низким количеством обращений на Пасху. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

“В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам”, – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что все данные включат в общую статистику.

20 апреля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что за минувшие сутки Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области Украины не подали в Минздрав данные о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Он назвал такую ситуацию недопустимой.

По состоянию на 9.30 20 апреля коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 5710 человек, умер 151 человек, 359 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировали 261 новых случаев заболевания, что значительно меньше чем в предыдущие дни: 444 – 18 апреля и 343 – 19 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.