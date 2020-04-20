 

Коронавирус в Италии. Число пациентов в реанимациях сократилось до минимума за месяц

20.04.2020, 20:25, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 454 пациента. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

Общее количество жертв коронавируса выросло до 24 114 человек.

С начала эпидемии в Италии выздоровело 48 877 пациентов (+1322 со вчерашнего дня).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 181 228 (с учетом выздоровевших и умерших). Продолжают болеть 108 237 человек, из них 80 758 лечатся дома (+169), 24 906 госпитализированы с симптомами (-127), 2537 находятся в отделениях интенсивной терапии (-98). В министерстве подчеркнули, что это минимальное количество пациентов в реанимациях за последний месяц.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 20 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,43 млн, из них 166,79 тыс. умерли, более 636,92 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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