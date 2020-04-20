Кабмин продлит карантин, но ослабит некоторые ограничения – Шмыгаль

20.04.2020, 20:25, Новости дня

Кабинет Министров Украины планирует продлить действие карантина, введенного в начале марта из-за эпидемии коронавируса, но при этом смягчить ограничительные меры в некоторых областях. Об этом в интервью агентству “РБК-Украина” заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин получил расчеты Национальной академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

“Это ориентировочно конец апреля и [период] между 3-м и 8 мая. Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продолжим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе”, – добавил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. По данным Министерства здравоохранения, в стране к утру 20 апреля COVID-19 диагностирован у 5710 пациентов, 151 из них скончался.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до середины мая.