“ВКонтакте” назвала главные желания россиян

20.04.2020, 20:24, Новости дня

Социальная сеть "ВКонтакте" рассказала, о чем мечтают россияне, находящиеся в режиме самоизоляции. В лидерах оказались товары, связанные с развлечениями и комфортом: флагманские смартфоны, бытовая техника, компьютерные кресла и настольные игры.

Раздел "Желания" с виш-листами — списками желаний и подарков, которые хотел бы получить пользователь, — компания запустила в конце марта. В нем можно добавлять товары из "ВКонтакте" и AliExpress и покупать их прямо в соцсети, просматривать виш-листы друзей, а также знакомиться с идеями и персональными подборками.

За первые две недели новым разделом воспользовались больше 4 миллионов человек, рассказали Вестям.Ru в пресс-службе. Самыми желанными товарами оказались гаджеты: смартфон Apple iPhone в лидерах, с небольшим отставанием Samsung Galaxy. Среди беспроводных наушников самым высоким спросом пользовались Apple AirPods, среди фитнес-браслетов — Xiaomi Mi Band, среди игровых приставок — Dendy и PlayStation. Из настольных игр чаще всего выбирали "Монополию".

Даже чаще, чем смартфоны, пользователи "ВКонтакте" желали гигиенические и косметические средства — санитайзеры и антисептики, влажные салфетки и термометры, а также массажные ванночки для ног, кремы и щипцы для завивки волос. Также в топ вышли товары для обустройства быта: электрические грили, кофемашины и мультипекари.

Помимо товаров, имеющихся в каталогах "ВКонтакте" и AliExpress, пользователи могут загадывать любые собственные желания. Список по городам получился таким:

в Москве больше всего хотят вакцину от коронавируса;

в Барнауле мечтают о скорой победе над COVID-19;

в Белгороде хотят на море;

во Владивостоке загадывают стикеры ВКонтакте, комплекты книг о Гарри Поттере и фигурки BTS;

в Воронеже желают любви и необычных носков;

в Екатеринбурге загадывают мягкие игрушки, мерч BTS и спортивный инвентарь;

в Казани ищут любовь и счастье;

в Оренбурге мечтают об окончании самоизоляции и готовятся к активной жизни — здесь в топе футбольные и волейбольные мячи и модные носки;

в Перми есть спрос на гитары, татуировки и букеты цветов;

в Уфе хотят счастья и денег.

Текст:

Вести.Hi-tech