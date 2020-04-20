 

Футболисты и тренеры “Арсенала” согласились на сокращение зарплаты на 12,5%

20.04.2020, 20:24, Новости дня

Руководство лондонского "Арсенала" достигло соглашения с игроками и тренерами первой команды о сокращении зарплаты на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

С текущего месяца сокращение суммарного годового дохода у игроков и тренеров "Арсенала" составит 12,5 процентов. Как сообщает пресс-служба лондонцев, если клуб достигнет по итогам сезона определенных целей, то часть денег будет возвращена.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2020

Английская премьер-лига, как и большинство европейских лиг, приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В последнем перед перерывом туре "Арсенал" дома обыграл "Вест Хэм" и с 40 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,4 миллиона человек, из которых 166 тысяч скончались.



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