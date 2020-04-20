Число тяжелобольных стабилизировалось, но расслабляться нельзя: итоги совещания с Путиным

20.04.2020, 20:24, Новости дня

Профилактические меры позволили замедлить распространение коронавирусной инфекции в России, но пандемия продолжает развиваться, а потому успокаиваться рано. Об этом Владимир Путин сообщил сегодня, 20 апреля, на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое он провел в режиме видеоконференции. Положительный опыт профилактики, который есть у отдельных регионов, президент призвал внедрить повсеместно. Отдельной темой разговора стала вакцина, которой уже скоро предстоит пройти клинические испытания. Когда она появится и чем еще будут останавливать вирус?

На видеоконференции с президентом присутствовали ведущие российские ученые и ключевые члены правительства. Уникальный формат позволяет оценить правильность принимаемых мер и предложить программу борьбы с коронавирусом.

"Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди. Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", — сообщил Владимир Путин.

В авангарде борьбы с вирусом — Москва, здесь больше всего заболевших. Многие способы противостояния эпидемии регион испытывает первым, но и результаты получает раньше остальных.

"В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось на уровне где-то в 1000-1300 человек в сутки. Там нет такого взрывного роста, и даже нет следования общей диаграмме заболевших. Это важнейшая история, потому что она дает возможность всей медицине спокойно, в плановом режиме работать, особенно госпитальной его части", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московское ноу-хау: диагноз теперь ставят не только по итогам тестов, но и после компьютерной томографии — по клиническим признакам. Главное — не ошибиться, ведь под подозрение попадают все, у кого схожие симптомы.

"Вот сейчас начинается период аллергических заболеваний, поллинозы. Допустим, в Москве порядка 20-30 процентов населения это люди, страдающие аллергией, которая придет. А симптомы те же самые. Понимаете, вот сейчас срочно надо обучить врачей, чтобы они понимали, не пошли по ложному пути, что это — коронавирус, а это, на самом деле, как бы немножко другая ситуация", — прокомментировал заведующий кафедрой ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин.

У тех, кто переболел, в московских клиниках берут плазму для лечения остальных. За это даже объявлено денежное вознаграждение, но выяснилось, что вирус коварен, и антитела далеко не всегда способны его победить.

"Только 30 процентов переболевших имеют такую сыворотку, которую можно использовать для лечения тяжелобольных, то есть титров вируса, нейтрализующих антител, там вполне достаточно. Две трети сывороток для этого не пригодны, хотя там содержатся довольно-таки большие титры антител к самому вирусу. То есть из этого следует, что вирус очень хитрый. Видимо, часть его генома, генетической информации направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые вирус не нейтрализует", — рассказал директор ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Все мировое медицинское сообщество сейчас занято изучением вируса — это ключ к победе над ним. Дополнительные методы диагностики — измерять уровень кислорода в крови можно и на дому прибором под названием пульсоксиметр. Новые способы лечения — на основе гелия и оксида азота. Формируется даже новый образ врача.

"Проблема, которую мы обсуждаем, она, конечно, повлияет и на медицинское образование, и на структуру. Но вот знаменитый наш гинеколог-акушер Курцер говорит: "Я гинеколог-акушер, но должен знать инфекционные заболевания, эпидемиологию, легочно-сердечную реанимацию, и так далее и так далее. Это новая модель врача. Знаете, сегодня мы эти выводы должны делать и закладывать", — пояснил Александр Чучалин.

Всем нужна вакцина — над ней сейчас работают лучшие умы человечества.

"Я хорошо понимаю, отдаю себе отчет, какой сложный, кропотливый научный поиск ведется в этом направлении. Загадывать здесь трудно, это невозможно. Вакцина должна быть не только получена, но должна быть доказана ее эффективность и безопасность. Понимаю в этой связи, какая колоссальная ответственность за результат лежит на разработчиках. Тем не менее прошу высказать ваше мнение о возможных сроках разработки вакцины", — сообщил Владимир Путин.

В РФ разработка ведется параллельно сразу в нескольких исследовательских институтах, и ученые называют даже примерный срок, когда препарат будет готов — середина июня. Президент обещает отсутствие административных барьеров и финансовую помощь, чтобы как можно скорее начать производство.

По словам президента, в первую очередь будет провакцинирован медперсонал, потому что он находится на передовой борьбы с коронавирусом. Кроме того, вакцинирование необходимо произвести в регионах — эпидемиологическая ситуация там по сравнению с московской запаздывает на две-три недели. Учитывая опыт столицы, еще есть возможность подготовиться.

"В ряде регионов рост достаточно существенный. Я обращаю внимание на то, что это маленькие числа пока для этих регионов, но те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься их руководителей и тех, кто отвечает за организацию работы, что темпы развития ситуации могут на протяжении вот этих 2-3 недель оказываться достаточно высокими. Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на сто тысяч жителей, девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель. В их числе Москва, Московская область, республики Ингушетия, Коми, Мурманская область, Магаданская область, республика Марий Эл, республика Мордовия и Санкт-Петербург. Самый низкий показатель распространенности на сто тысяч жителей — это Кемеровская область", — рассказала вице-премьер российского правительства по соцвопросам Татьяна Голикова.

"Надо, конечно, по регионам поработать дополнительно. Мы договорились с председателем правительства, что он проведет совещание с коллегами в регионах в ближайшее время. Надо будет посмотреть и на те регионы, где проблем больше всего накопилось, и на те, которые работают эффективно, как, например, Цивилев Сергей Евгеньевич в Кемерове, как вы сказали. Вот нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны", — отметил глава государства.

Региональным властям даны дополнительные полномочия, ведь вирус распространяется крайне неравномерно, и везде могут быть свои нюансы. Российская медицинская практика, между тем, успешно используется все шире не только внутри страны, но и за границей. Например, врачи Минобороны помогают итальянским коллегам в Ломбардии. Такие зарубежные гуманитарные миссии уже приносят ощутимые экономические плоды.

"Мы в Китай, когда нашим друзья было тяжело в феврале, направили два миллиона масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило 150 миллионов масок. Мы начали практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии, направили в эту страну и своих военных медиков, и оборудование. Это не просто игра в одни ворота, не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в РФ аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растет. После того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России. Это сотрудничество будет и дальше развиваться, уверен", — рассказал Владимир Путин.

Пока в стране продолжится режим самоизоляции. По общему мнению, найден оптимальный баланс, который позволяет и вирусу не распространяться, и экономику поддерживать на плаву

"Будем исходить из главного — это защита жизни и здоровья людей. Будем только опираясь на экспертные мнения, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан", — сообщил президент.

Ситуация стремительно меняется и всегда может потребовать дополнительного вмешательства государства.