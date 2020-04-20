Мнение: Откуда большевики взяли золото на индустриализацию, съезд расстрелянных и триумф Джеффа Безоса

20.04.2020, 20:18, Разное

1. Бóльшая часть золотого запаса Российской империи досталась большевикам, однако за годы гражданской войны, к началу 1922-го, они полностью его истратили, обязательства по долгам превысили резервы. Источников пополнения ЗВР было мало. Золотодобыча в стране рухнула, восстанавливать её начали лишь в конце 1920-х. Из-за Великой депрессии резко упали цены на зерно и прочее сырьё. В этих условиях советской власти пришлось проявить немалую изобретательность, чтобы найти деньги на индустриализацию (об этом рассказывает историк Елена Осокина):

https://www.youtube.com/watch?v=mPI7tkIqXHU

Выходом, как ни парадоксально для СССР, стала продажа населению потребительских товаров за валюту, драгоценности и предметы антиквариата через сеть Торгсина, изначально созданную для обслуживания иностранцев:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Торгсин

Торговать с населением за валюту предложил директор одного из магазинов Торгсина, увидевший в этом возможность дополнительно заработать. На пике, до 80% всех продовольственных товаров в стране продавалось через эти магазины. Советский народ в голодные годы первой половины 1930-х массово ринулся сдавать ценности за еду:

Торгсин принес государству 287 млн золотых рублей… Для сравнения: экспорт произведений искусства, осуществлявшийся в те же годы, — 20 млн. Таким образом, практически все «валютные ценности», сохраненные после революции 1917 года, в годы Гражданской войны и накопленные при НЭПе, были получены для осуществления планов индустриализации за счёт их изъятия у населения:

За вычетом валютной затраты на импортные товары в размере 13,8 млн рублей, чистая валютная выручка Торгсина составила 273,4 млн рублей. Привлеченная сумма золотовалютных ценностей была сопоставима с расходами на оборудование для десяти гигантов социалистической промышленности: Горьковского автозавода (43,2 млн руб), Сталинградского тракторного (35 млн руб.), Автозавода им. Сталина (27,9 млн руб.), Днепростроя (31 млн руб.), Господшипника (22,5 млн руб.), Челябинского тракторного завода (23 млн руб.), Харьковского тракторного завода (15,3 млн руб.), Магнитогорского меткомбината (44 млн руб.), Кузнецка (25,9 млн руб.) и Уралмаша (15 млн руб.).

Как утверждает госпожа Осокина, выручка, которую давал Торгсин, была сравнима с объёмами добычи золота в то же самое время, однако «торгсиновское» золото доставалось государству без особых затрат: цены на товары для собственного населения были в 3-5 раз выше, чем на те же самые продукты, которые Советский Союз экспортировал за рубеж.

Таким образом, за индустриализацию заплатил советский народ. На пике голода, в 1933 году, Торгсин стал главным источником поступлений валюты, обогнав экспорт зерна, экспорт нефти и экспорт леса. В общей сложности, Торгсин за время своего существования (1931-1936) покрыл 1/5 расходов на советский промышленный импорт, а в 1933 году покрывал до 1/3.

2. Хотелось бы услышать от хранителей мёртвого льва пояснения по поводу вот этой картинки, показывающей годы жизни членов ЦК, избранных на XVII съезде партии большевиков:

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_съезд_ВКП(б)

Несложно заметить, что большая часть членов съезда была расстреляна в конце 1930 годов. Антисоветчики объясняют этот феномен так:

А. Революцию 1917 года делали предатели-смердяковы, террористы, которые хотели уничтожить страну на деньги немецких, польских и японских империалистов.

Б. Репрессии тридцатых годов проводили вражеские шпионы, агенты иностранных разведок, которые убили сотни тысяч и сгноили в лагерях ещё миллионы честных людей.

Полагаю, у опытных коммунистов должны быть более обтекаемые версии. Что-нибудь типа «произошла чудовищная ошибка, и товарищ Сталин не успел вмешаться, чтобы её исправить».

3. После первого обвала акций инвесторы пришли к выводу, что в условиях самоизоляции и карантина будет процветать онлайн-торговля. Это привело к резкому увеличению стоимости «Амазон». Джефф Безос, который и до этого занимал первую строчку в рейтинге мультимиллиардеров, стал после этого ещё богаче — если, конечно, мы готовы упростить реальное положение дел и приравнять стоимость акций на бирже к реальному состоянию американского олигарха:

https://lenta.ru/news/2020/04/15/bezos/

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Состояние Безоса растет из-за удорожания акций интернет-ретейлера. Так, во вторник, 14 апреля, бумаги Amazon выросли на 5,3 процента, увеличив состояние бизнесмена до 138 миллиардов долларов.

На фоне распространения коронавируса растет и состояние бывшей жены Безоса Маккензи, которой после развода достались 4 процента акций компании. Ее капитал увеличился на 8,2 миллиарда долларов, достигнув 45,3 миллиарда. Она занимает в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg 18-ю позицию.

Как видно, общие активы бывших супругов Безосов подбираются к 200 миллиардам долларов. Если бы не развод, Джефф Безос имел бы шанс поставить новый рекорд богатства уже в ближайшее время. Впрочем, не исключено, что кризис обычной торговли затянется, и инженер Джефф Безос ещё обгонит предыдущего лидера, инженера Генри Форда.