 

Скворцова допустила искусственное происхождение коронавируса

20.04.2020, 20:16, Новости дня

Нельзя исключать версию искусственного происхождения коронавируса, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мне представляется, что здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию», – передает ее слова ТАСС.

Скворцова отметила, что доля бессимптомных носителей коронавируса – около 40%, а около 30% заболеваний проходят в легкой форме, как ОРВИ.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил, каким образом мог быть искусственно создан коронавирус.

Накануне глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества еще нет необходимых знаний для искусственного создания подобного вируса, однако профессор, лауреат Госпремии по науке и технике и премии Ивановского по вирусологии Александр Бутенко не согласился с ним.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Количество погибших в результате стрельбы в Таиланде достигло 17 человек

06.04 / Решение российского правительства об ограничении экспорта зерна вызвало тревогу в мире

03.03 / “Супервторник” в США. Власти призвали участников праймериз опасаться иностранного вмешательства

03.04 / Глава Дагестана попросил всех верующих молиться дома

12.03 / Lufthansa отменила 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

25.03 / «Аэрофлот» закрыл рейсы в Ош и Бухарест

06.03 / Путин поручил снизить взнос по ипотеке для молодых семей

03.04 / Кремль указал на невыполнение Киевом договоренностей по Донбассу

01.04 / Больная коронавирусом жительница Закарпатья посещала местный церковный хор

08.02 / Мутант из “Людей Икс” сразится с Капитаном Марвел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска