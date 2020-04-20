 

Эрдоган объявил о введении в Турции комендантского часа на четыре дня

20.04.2020, 20:16, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о введении в 31 провинции страны комендантского часа с 23 по 26 апреля из-за пандемии коронавируса.

«С 00.00 23 апреля на четверо суток вводится комендантский час в 31 провинции», – передает РИА «Новости» обращение Эрдогана к нации.

По его словам, «эффект от современных мер» уже начал сказываться.

«Число тестов повышается, (относительное) число заболевших уменьшается. Надеюсь, скоро начнет уменьшаться количество смертей», – добавил турецкий лидер.

Ранее комендантский час из-за коронавируса решили вводить в Турции каждые выходные.

Кроме того, в Турции планируют открыть туристический сезон уже в конце мая. В стране предполагают, что к этому времени наступит перелом в пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В Офисе президента заверили, что в Украине нет проблем с наличием тестов на коронавирус

22.03 / «Немыслимый скандал» – Bild возмущён — немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем

04.02 / Число заболевших коронавирусом растет в геометрической прогрессии, масштаб эпидемии на порядок превышает официальные данные – исследование

03.02 / Объявлены цены на недорогой Kia Seltos для России

30.03 / В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

06.02 / Полиция в Москве пресекла схему незаконного оборота онкопрепаратов

04.02 / “Плата за транспортировку была всегда”. Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

10.04 / Сандерс назвал причину выхода из президентской гонки

10.02 / Мини-Меркель уходит: в Германии разразился громкий политический скандал

17.02 / ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском вооруженном формировании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска