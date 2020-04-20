Первые пациенты с коронавирусом поступили в клинику в Новой Москве

20.04.2020, 20:16, Новости дня

В первый день приема пациентов в новый инфекционный центр в Вороновском поступили более 10 человек с коронавирусом, сообщил главврач ГКБ №68 им. Демихова Сергей Переходов.

«Да, приняли (первых пациентов с коронавирусом, – прим. ВЗГЛЯД). Приняли … порядка 12 пациентов», – сказал он ТАСС.

17 апреля мэр столицы Сергей Собянин открыл в поселении Вороновское в Новой Москве построенную на месяц инфекционную больницу.

Всего было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций двух-трехэтажных общежитий на участке около 40 га. В общей сложности для больницы закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.

За последние сутки в России подтверждено 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.