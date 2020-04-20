Мнение: Кадыров и коронавирус

20.04.2020, 20:10, Разное

Глава Чечни Рамзан Кадыров пришел к заразившимся коронавирусом и сказал:

«Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда».

Кадыров оптимист? Верит, что Аллах поможет победить «заразу раз и навсегда»?

Фотография из больницы получилась суровой. Таким видом Рамзан и его окружение могли и напугать вирус… А вот в конце видеозаписи из той же больницы Кадыров – без маски. По-моему, это опрометчиво…. Не зря же народная мудрость гласит: на Аллаха надейся, но и сам не площай…

Фотография отсюда