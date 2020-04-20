 

АвтоВАЗ изменил условия гарантии на модели своего производства

20.04.2020, 20:09, Разное

Компания АвтоВАЗ приняла решение внести изменения в условия гарантии для произведенных ею автомобилей. В частности, в случае внесения владельцем корректив в заводскую прошивку ЭБУ последующее гарантийное обслуживание машины производится не будет.
Данная информация была обнародована посредством сайта “Лада.Онлайн” со ссылкой на представителей сразу нескольких салонов Lada. Теперь вмешательство владельцев данных моделей в прошивку блока управления повлечет за собой отказ АвтоВАЗа от своих обязательств по гарантийному обслуживанию. Процедура начала реализовываться с 7 апреля, после получения дилерскими центрами соответствующих указаний на проверку ПО в КСУД. Технологически процесс будет воплощен посредством установки в диагностические планшеты специального программного обеспечения, способного выявлять факты стороннего вмешательства в настройки автотранспортного средства.

Отмечается, что упомянутая проверка автомобиля на соответствие оригинальности “родному” ПО будет производиться в момент обращения хозяина машины в дилерский центр Lada. Об этом сообщает интернет-издание Tarantas.news.



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