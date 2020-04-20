 

MIUI 12 может обзавестись дополнительными сертификатами от TÜV Rheinland

20.04.2020, 20:09, Разное

По словам одного из ведущих менеджеров китайской компании Xiaomi — Ван Тенг Томаса, в скором времени состоится анонс некой «первой в мире» связи между MIUI и TÜV Rheinland. Пока не понятно, что значит это заявление: исключено, что смартфоны компании впервые получат вышеназванный сертификат, ведь он есть в модели Redmi Note 8 Pro, напоминают эксперты.
По-видимому, в своей речи менеджер акцентировал внимание именно на фирменной оболочке MIUI, которая первой среди себе подобных обзаведется одним из сетевых сертификатов бренда TÜV Rheinland. Стоит отметить, что официальный дебют MIUI 12 уже близок.

Дата первого показа пока не известна, но, скорее всего, именно во время данного мероприятия представители Xiaomi упомянут тот самый сетевой сертификат, подытожили специалисты.



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