Исследование обнаружило другие вирусы у каждого пятого COVID-позитивного пациента

20.04.2020, 19:57, Разное

Возможно, положительный тест на новый коронавирус не значит, что только этот патоген отвечает за развившие у пациента симптомы. С другой стороны, обнаружение других вирусов не может быть гарантией, что у человека нет COVID-19. Об этом утверждает небольшое исследование, опубликованное в JAMA учеными из Медицинской школы Стэндфордского университета.

Ученые обследовали небольшую группу пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. У них пытались обнаружить другие патогены, которые могут вызывать болезни респираторной системы – бактерии и вирусы. Дополнительные респираторные патогены, помимо нового коронавируса, были обнаружены у 20,7% участников исследования.

Авторы нового исследования изучили 1217 мазков из носоглотки от пациентов с простудными симптомами, COVID-19 они обнаружили у 9,5% из них. Дополнительные респираторные инфекции были обнаружены у 24 пациентов с новым коронавирусом. Наиболее частыми спутниками нового коронавируса SARS-CoV-2 были риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие коронавирусы (4%).

Это утверждает о том, что сочетание SARS-CoV-2 с другими респираторными патогенами встречается чаще, чем сообщалось раньше, указывают ученые. Присутствие других вирусов может дать ложную уверенность в том, что у пациента нет COVID-19, подчеркивают они.

Ученые сообщают, что ранее их китайские коллеги утверждали, что при COVID-19 редко обнаруживается сопутствующая инфекция. Американские Центры контроля и профилактики заболеваний рекомендуют при недостатке тестов на коронавирус SARS-CoV-2 проводить исследования на другие респираторные патогены: предполагается, что их присутствие исключает инфицирование новым коронавирусом.

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