 

Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с днём рождения

20.04.2020, 19:53, Разное

Отечественная актриса театра и кино, телеведущая Мария Шукшина на странице в Instagram поздравила внука Марка с днём рождения. Мальчик появился на свет ровно два года назад в отношениях сына артистки с Фрейей Зильбер.
В поздравительном посте Мария Шукшина разместила анимированное фото маленького Марка, показав как он задувает свечи на праздничном торте. В подписи к публикации актриса от лица всей семьи написала, что они сильно и искренне любят малыша, поэтому желают ему только самого лучшего. Шукшина хочет, чтобы внук всегда оставался стойким и сильным, никогда не поддавался искушениям и ни в коем случае «не продавал совесть за тридцать сребреников», жил своим умом и трудом, помнил о значении слов «достоинство и честь».

После рождения Фрейей Зильбер сына Марка семья Марии Шукшиной попала в эпицентр скандала. Ситуацию с отказом Макара Касаткина от ребёнка обсуждали в многих ток-шоу, куда постоянно приглашали несостоявшуюся невестку Шукшиных. В итоге ДНК-тест подтвердил, что отцом малыша действительно является сын актрисы, и только после этого «противоборствующие» стороны постепенно пришли к примирению.



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