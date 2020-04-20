«Любим жениться»: Александр Ревва и его супруга вспомнили, какой была их свадьба

20.04.2020, 19:53, Разное

Находясь в самоизоляции Александр Ревва пересматривал фотографии семейного архива и даже показал подписчикам некоторые из них, которые передают особую ценность события. Не так давно певец с женой отметили тринадцатую годовщину бракосочетания.

На своей странице в Instagram Александр Ревва продемонстрировал свадебное фото. Также в режиме Stories он показал снимок со своего бракосочетания, где отметил дату важного события. На кадре можно увидеть вокалиста в классическом костюме черного цвета, а его супруга Анжелика Ревва облачена в пышное свадебное платье кремового оттенка. Подписал шоумен фото коротким рассказом, как возлюбленная ответила ему «Да!».

Супруга Александра Реввы опубликовала ответный пост, где показала целую галерею снимков с бракосочетания. Также она трогательно обратилась к мужу и написала, что помнит момент их встречи на танцполе, а уже через месяц стала невестой. Избранница артиста считает, что между ними «возник» электрический ток, который просился наружу. Еще супруга шоумена подчеркнула, они любят жениться, «но только друг на друге».



Коллеги и подписчики в комментариях поздравили пару и пожелали им прекрасного праздника. Светлана Лобода даже предложила отметить торжество по скайпу. Алиса и Амелия, дочки семейства, вместе со знаменитыми родителями тоже будут праздновать важную дату.