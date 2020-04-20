 

«Любим жениться»: Александр Ревва и его супруга вспомнили, какой была их свадьба

20.04.2020, 19:53, Разное

Находясь в самоизоляции Александр Ревва пересматривал фотографии семейного архива и даже показал подписчикам некоторые из них, которые передают особую ценность события. Не так давно певец с женой отметили тринадцатую годовщину бракосочетания.
На своей странице в Instagram Александр Ревва продемонстрировал свадебное фото. Также в режиме Stories он показал снимок со своего бракосочетания, где отметил дату важного события. На кадре можно увидеть вокалиста в классическом костюме черного цвета, а его супруга Анжелика Ревва облачена в пышное свадебное платье кремового оттенка. Подписал шоумен фото коротким рассказом, как возлюбленная ответила ему «Да!».

Супруга Александра Реввы опубликовала ответный пост, где показала целую галерею снимков с бракосочетания. Также она трогательно обратилась к мужу и написала, что помнит момент их встречи на танцполе, а уже через месяц стала невестой. Избранница артиста считает, что между ними «возник» электрический ток, который просился наружу. Еще супруга шоумена подчеркнула, они любят жениться, «но только друг на друге».


Коллеги и подписчики в комментариях поздравили пару и пожелали им прекрасного праздника. Светлана Лобода даже предложила отметить торжество по скайпу. Алиса и Амелия, дочки семейства, вместе со знаменитыми родителями тоже будут праздновать важную дату.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Названы эффективно удаляющие коронавирус с поверхности предметов средства

03.04 / Ким Кардашьян намерена “очеловечить” большое количество людей

12.02 / “Антирейтинг зашкаливает”: Ксению Собчак разнесли за позорный провал на Первом канале

08.02 / Роза Сябитова прокомментировала требование священника Дмитрия Смирнова закрыть шоу «Давай поженимся!»

25.02 / Мнение: Волнение

24.02 / Анкара закроет Босфор для “Сирийского экспресса” ВМФ России

15.03 / “Просто восхитительно”: Лера Кудрявцева оценила новую работу Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого

08.03 / Обладателя премии “Оскар” обвинили в изнасиловании подростка

22.03 / Специалисты рассказали, как правильно ездить на велосипеде во время пандемии коронавируса

15.02 / Американские ученые установили разрушающее воздействие аэрозолей на мозг человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска