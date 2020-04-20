 

Названы возможные сроки открытия Греции и Турции для российских туристов

20.04.2020, 19:53, Новости дня

Грецию и Турцию могут открыть для туристов из РФ во второй половине июля, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Я думаю, что зарубежные направления откроются раньше осени. Турция, Греция и Средиземноморские курорты могут открыться во второй половине июля, может. Если эпидемиологическая обстановка будет нормальная, то они будут готовы принять туристов», – передает его слова агентство «Москва».

Между тем, в Турции заявляли, что туристический сезон может быть открыт уже в конце мая, так как к тому времени может наступить перелом в пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / При пожаре в Пензенской области погибли семь человек, в том числе трое детей

20.04 / Мировая политика после пандемии COVID-19: США, Китай и Россия

09.03 / У побережья Калифорнии произошло сильное землетрясение

08.04 / Из-под завалов на месте взрыва газа в Нижегородской области спасли человека

03.02 / Стало известно о драке пилотов на борту рейса Париж – Москва

20.04 / Фальшивого украинского генерала задержали в Польше

13.02 / В Краснодаре найдены тела мужчины и 6-летнего сына

12.02 / Найден способ борьбы со смертоносным раком

17.03 / Вашингтон ввел санкции против сирийского министра обороны

14.02 / В Москве может пройти Всемирный конгресс торговых палат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска