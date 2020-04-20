Названы возможные сроки открытия Греции и Турции для российских туристов

20.04.2020, 19:53, Новости дня

Грецию и Турцию могут открыть для туристов из РФ во второй половине июля, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Я думаю, что зарубежные направления откроются раньше осени. Турция, Греция и Средиземноморские курорты могут открыться во второй половине июля, может. Если эпидемиологическая обстановка будет нормальная, то они будут готовы принять туристов», – передает его слова агентство «Москва».

Между тем, в Турции заявляли, что туристический сезон может быть открыт уже в конце мая, так как к тому времени может наступить перелом в пандемии коронавируса.