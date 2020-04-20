В Канаде произошло самое массовое убийство в истории страны

20.04.2020, 19:50, Разное

Погибли не менее 16 чаловек.

В канадской провинции Новая Шотландия произошло массовое убийство, в результате которого погибли 16 человек, помимо стрелка. Об этом пишет CBC.

Стрельба, которую, как отмечает полиция, устроил 51-летний дантист Габриэль Уортман, началась поздно вечером 18 апреля в городе Портапик. Тела нескольких жертв полиция нашла у жилого дома и внутри него. Позже правоохранители обнаружили других убитых в радиусе не менее 50 километров. Погибла в том числе сотрудница полиции.

Cтрелок был одет в полицейскую форму, сначала он передвигался на машине, похожей на автомобиль правоохранителей. Уортмана обнаружили на заправке в муниципалитете Энфилд спустя более 12 часов после начала стрельбы, позже полиция сообщила, что он убит.

По мнению правоохранителей, жертв нападения может быть больше. Терактом произошедшее они не считают, мотивы стрелка пока не ясны.

Это самое массовое убийство в истории Канады, отмечает CBC. До этого им считалось убийство 14 человек в политехнической школе Монреаля в 1989 году.