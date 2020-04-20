Мнение: Письмо: “Хочется плакать от страшных мыслей”

20.04.2020, 19:48, Разное

Бывают ситуации, когда границы вашего влияния на ситуацию очень узкие, то есть сделать вы почти ничего не можете, а ситуация вас очень сильно волнует. То есть зависимость от ситуации велика, а возможность влиять на нее минимальна.

Сейчас многие люди с этим сталкиваются, если речь идет о заболевании родных.

В таких ситуациях поместить локус контроля в границы – особенно важно.

Посмотрим на примере.

di_e

Уважаемая Эволюция, добрый день!

Вчера я узнала о том, что мой отец и сестра заболели коронавирусом. Неделю назад нашу бабушку забрали на скорой с диагнозом пневмония, сейчас она на аппарате ИВЛ. Я живу отдельно с молодым человеком, мои мама, папа, сестра и бабушка живут вместе.

(Бабушку забрали, остальные были еще здоровы, нужно было продезинфицировать всю квартиру, но чтобы не ехать в эпицентр самой, можно было заказать клининг + дезинфекцию. Сейчас это уже упущенная возможность, но это было в границах. Заказать продукты, фрукты, соки, минеральную воду на дом родителям. Заказать витамины и физрастворы, чтобы промывать горло и нос. Это до сих пор в границах еще)

Я очень переживаю и очень хочу сделать все, что возможно от меня, чтобы им стало легче.

Мама и сестра в очень упадническом состоянии, когда я разговариваю с мамой, она то и дело начинает плакать. Мне самой очень хочется плакать от страшных мыслей, не могу собраться, забросила все дела по дому, работать получается кое-как.

(Мама плачет, наша автор плачет с ней тоже. Наверняка сообщает маме, что и сама очень страдает, аж забросила по дому все дела. Она думает, что маме станет легче от этого? Чтобы поддержать, надо наоборот выражать уверенность, что все будет хорошо, снижать панику заболевших. Раздражать весельем и оптимизмом не нужно, но и грузить своими собственными слезами и жалобами – тем более)

Со своей стороны я пытаюсь сделать все от меня возможное – но вариантов помощи очень мало. Организовать частное лечение невозможно- частные клиники отказываются отправлять врачей к коронавирусным больным. У отца на фоне коронавируса также есть онкологическое заболевание, от чего нам всем ещё страшней. Химиотерапию на период лечения от коронавируса врач отменил.

Сейчас мы ждём инфекциониста, чтобы он пришёл осмотреть родителей и сестру, но из-за сильной загрузки со вчерашнего дня ещё никто не пришёл , ждём сегодня, а может даже завтра. Так как температура не очень высокая и кашель не сильный , скорую пока не вызывали. Со своей стороны сейчас я могу только звонить в больницу и пытаться ускорить приезд врача, и общаться с мамой и сестрой.

(Это и делайте)

Они очень подавлены, я не знаю, что я могу сделать для них сейчас, очень переживаю за их психологическое состояние.

Буду очень благодарна за ваши советы о том, чем можно помочь родным и себе в такой ситуации.

(Себе не надо помогать, вы здоровы пока. И ваши переживания – это какая-то ерунда по сравнению с ситуацией ваших родных. Жалейте себя поменьше и беспокойтесь о себе меньше, лучше уберите с себя фокус и не страдайте вообще. Тогда сможете эффективней поддержать родителей. Друзья, понятно, почему в такой ситуации фокуса на себе вообще не должно быть? Многие считают, что без фокуса на себе можно надорваться в такие моменты, забыв про себя, но это если вы локус контроля сместите за свои границы и будете считать, что громко голося и изо всех сил страдая и паникуя вы как-то повлияете на ход событий. А все ровно наоборот, вы обязаны быть спокойны, внушать близким уверенность, они должны видеть в вас сильное плечо, а не раздавленную курицу. Вы обязаны стать сильными и действовать ровно в границах, не тратя энергию мимо, тогда только вы будете действительно полезны. А иначе вы можете всем навредить. Понятно, каким образом можно навредить в такой ситуации?)

Большое вам спасибо за ваш труд.

(Она будет благодарна мне за советы, она благодарит меня за труд. Думает, что я – бюро услуг. Здесь тоже виден ее фокус на себе. Понятно как?)