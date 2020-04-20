 

Доктор Мясников рассказал, что переболел коронавирусом

20.04.2020, 19:48, Новости дня

Врач Александр Мясников рассказал о том, что уже переболел COVID-19 и прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу. Об этом доктор рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. <…> Либо это было то, либо я вообще его не заметил», – сообщил Мясников, предполагая когда мог переболеть коронавирусом.

Также врач напомнил, что в большинстве случаев вирус проходит «абсолютно бессимптомно», передает РИА «Новости».

«Это не только вирус инфекционный, это вирус страха», – сказал он. Определенно о новом коронавирусе, по его словам, можно сказать только одно – он абсолютно непредсказуем, передает «Вести.ру».

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, чем опасно бессимптомное заражение коронавирусом. Вирусологи объяснили причины, по которым люди переносят COVID-19 бессимптомно.

Кроме того, коронавирус можно спутать с сезонной аллергией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Коронавирусную инфекцию выявили у советницы Нетаньяху, она встречалась с премьером три дня назад

13.04 / Верховный суд впервые будет проводить заседания в режиме телеконференции

08.04 / Пять картофелин и две сосиски: в Карелии уволили главу школьного пищекомбината

06.02 / “Проект”: семья экс-министра обороны Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке на 1,2 млрд рублей

18.03 / Путин разрешил украинцам и белорусам не сдавать экзамен по русскому языку при получении гражданства РФ

10.02 / Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у РФ по цене ниже мировой

03.02 / Кабмин Украины утвердил план противодействия коронавирусу

23.03 / “Дам ваш телефон пенсионерам, которые застряли в селе”. Гендиректор “Укрпошти” раскритиковал предложение НБУ начислять пенсии только на карту

27.03 / При пожаре в метро Нью-Йорка пострадали 17 человек, один погиб

15.02 / США выделят $1 млрд странам Европы на энергобезопасность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска