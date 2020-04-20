 

Эрдоган заявил об усилении агрессии Дамаска в провинции Идлиб

20.04.2020, 19:48, Новости дня

Правительственная армия Сирии «усилила агрессию» в провинции Идлиб, с таким заявлением выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Режим (президента Сирии Башара Асада, – прим. ВЗГЛЯД) усилил агрессию в Идлибе. Если режим продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьезными потерями», – приводит слова турецкого лидера ТАСС.

При этом государственное сирийское агентство САНА несколько месяцев на постоянной основе информирует о том, как находящиеся в Идлибе террористы нарушают режим прекращения огня, который был установлен с 6 марта.

Ранее в Кремле сообщали, что боевые действия в Сирии сейчас не ведутся, это стало возможным благодаря договоренности российского и турецкого лидеров. Турция и РФ ведут совместное патрулирование трассы М-4.



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