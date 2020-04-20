Личное: Смерть на лавочке: а вы не знали?!

20.04.2020, 19:42, Разное

Вчера меня искренне удивила волна возмущений по поводу женщины, которая умерла на лавочке возле дома.

Чего вдруг так разорвало людей?

Вкратце, кто пропустил: 17 апреля женщину госпитализировали в ГКБ 52 с подозрением на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат, состояние пациентки более-менее стабилизировали и на следующий день её выписали.

Видео: Соцсети

Социальное такси оставило женщину на лавочке возле дома, где через 20 минут она скончалась.

После публикации в соцсетях видео мэрия тут же «всё объяснила»:

«Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры. Возле подъезда женщине стало плохо, социальные работники незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины. Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть».

Ну, мол, будем проверять, отчего умерла. Может, и не от коронавируса вовсе.

Народ возмутился. Все уже понимают, насколько «точными» бывают мазки на ПЦР? Даже МинЗдрав говорит, что диагноз нужно ставить не по анализам, а по симптомам.

Меня же удивило само возмущение — ребят, а вы не знали, как лечат коронавирус?

Именно так и лечат — такова процедура. Муж моей знакомой, врач экстренной помощи, после трёх суток дежурства свалился с пневмонией.

Анализы дали отрицательный результат на коронавирус, парня подключили к кислородному баллону, пару дней полечили и выпнули домой, едва его состояние стабилизировалось.

Был ли он здоров на момент выписки? Конечно же, нет! Но даже его, врача, отправили долечиваться дома, потому что мест в больнице для всех не хватает.

Поймите, государству не важно, заболеете вы или нет, власть тревожит другой вопрос: когда вы заболеете, и чтобы не болели все вместе!

Насколько я понимаю, точно так же произошло и с умершей на лавочке женщиной — вроде, состояние пока не для реанимации, а значит, милая, езжай лечиться домой.

Вы искренне не знали, что вот так сейчас лечат?

Вы думаете, за вами, когда вы заболеете, пришлют вертолёт и доставят прямиком в Коммунарку к Денису Проценко? И будут там лечить неделями, пока вы не выздоровеете?

Серьёзно? У вас хватает наивности возмущаться смертью на лавочке?

Простите, но в таком случае вы — идиоты. Люди, полностью отшибленные от нашей реальности.

Очнитесь!

Может быть, вы именно поэтому с такой безумной отвагой не сидите дома, а рассекаете с пропусками? Потому что думаете, что вас будут нормально лечить?

Вы, возмущаясь смертью на лавочке, не знали, как обстоят дела на самом деле?!