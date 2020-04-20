 

Парад автомобилей и Микки Маусы: как Кортни Кардашьян отметила день рожденья на карантине

20.04.2020, 19:35, Разное

18 апреля Кортни Кардашьян отметила 41-летие – и праздник мог бы не состояться, если бы не находчивость и креатив ее семьи. Из-за пандемии коронавируса именинница не планировала устраивать пышный банкет с кучей друзей, но друзья приехали без приглашения! Они приняли участие в “карантинном параде” в честь Кортни, выстроившись в автомобильную колонну у ее дома в Калабасасе.

Хлое Кардашьян, надев маску зайчика Playboy, поздравляла сестру при помощи громкоговорителя, сидя на авто, за рулем которого был ее бывший – а, может быть, уже и настоящий – бойфренд Тристан Томпсон. Кендалл Дженнер появилась на машине, украшенной шарами, и снимала все это действо на телефон. Дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, забралась на крышу машины с плакатом и кричала поздравления для тети… Словом, сюрприз удался на все сто, и Кортни была, мягко говоря, приятно удивлена происходящему.

Хлое Кардашьян и Тристан ТомпсонКендалл ДженнерКортни Кардашьян с детьмиУчастники “карантинного парада”Сюрприз ждал именинницу и в ее собственном доме. На своей Instagram-странице она опубликовала видео праздничного утра: поскольку Кортни – большая поклонница Микки Мауса и Disney, на завтрак ей были приготовлены блинчики в виде Микки, а гостиную украсила тематическая композиция из воздушных шаров.

Вещи, которые делают меня счастливым человеком. Спасибо, Хлое! – подписала Кортни видео.

Примечательно, что сама Хлое Кардашьян предпочла оставаться дома, когда праздновала день рожденья своей дочери – 12 апреля Тру исполнилось 2 года. Свечки на праздничном торте девочка задувала только вместе с мамой и папой, Тристаном Томпсоном. “Как быстро летит время! Но ты всегда будешь маленькой папиной девочкой”, – написал в Instagram Тристан.

Праздничный завтрак КортниКортни с сыном Рейном и племянником Сейнтом Кортни с дочерью ПенелопойПодарки Кортни

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Публикация от Kardashian Jenner Kids FanPage (@dashkids)18 Апр 2020 в 12:09 PDT



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