Стас Пьеха о психогигиене: “У меня всегда с собой таблица чувств, по которой я отслеживаю эмоции и пишу самоанализ”

20.04.2020, 19:35, Разное

Что такое психогигиена

В последнее время идет много разговоров о важности психологического здоровья, любви к себе, соблюдения психогигиены. Но объяснений того, что же такое психологическая гигиена и как ее соблюдать, практически не найти. Я открыл это понятие для себя еще в середине 90-х, когда попадал в разные наркологические клиники. Там я впервые начинал работать с чувствами. А углубился я в изучение себя, своего психологического здоровья после того, как начал выздоравливать от всех своих данностей: семейной дисфункциональности, зависимостей, списка так называемых “черт выживания”. К сожалению, никакие лекарства и медицинские методики мою жизнь не улучшили до тех пор, пока я не начал заниматься своей ментальной гигиеной для поддержания психологического здоровья.

Психологическое здоровье – это умение правильно, без ущерба для себя и окружающих трактовать жизнь со всеми ее явлениями. Дружить со своими чувствами, распознавать и не подавлять их. А вместо защитных механизмов, которые являются нездоровыми, использовать некие духовные принципы, которые являются инструментами психологического здоровья.

Важно наблюдать за собой, чтобы четко понимать, что именно я чувствую и какая у меня реакция на мои чувства, как я пытаюсь диссоциироваться от них и в какие ухожу разрушительные схемы и шаблоны. Есть такое понятие, как ПТСР – пост-травматическое расстройство: когда подавленные чувства выходят через тело блоками мышц, заболеваниями органов и так далее. Так что психологическая гигиена – это умение работать со своими чувствами: можно заниматься этим и в ежедневном самоанализе, чем занимаюсь, например, и я. Ну и также это медитации и некие аффирмации, молитвы – кому как удобно. То есть, некое наблюдение за собой со стороны и обращение за помощью к какой-то иной энергии – большей, чем я сам.

Важность духовной гигиены

Я считаю, психологическая гигиена невозможна без духовной – я бы даже не стал разграничивать эти понятия, потому что психология – это знания, и в чистом виде они не спасают от страдания. Лишь применение каких-то духовных принципов – принятие, одобрение, эмоциональная трезвость – помогают проявить эту самую любовь к себе. Это духовные задачи, и они одной психологией не решаются. Здесь требуется очень много готовности, чтобы действовать, и много работы надо проводить именно через сердце, а не через голову.

В духовной плоскости лежат чувства и эмоции. Когда человек не отрицает их, а себе дает возможность жить в этих чувствах, его организм исцеляется, потому что масса разных заболеваний исходит именно от подавленных чувств, которые вытесняются из головы и уходят в тело. Здесь как раз и нужна эта духовная гигиена – молитвы, медитации, “дележка” своих чувств с другими людьми, но не на уровне какого-то нытья, а именно на уровне раскрытия своих чувств, эмоций. Так устроен наш мозг, так устроены все мы, что мы не способны видеть те процессы, которые происходят у нас в голове. Поэтому необходимо искренне с кем-то делиться своими чувствами, эмоциями и тем, как мы это проживаем. Делить это все на двоих, на троих – это очень важно.

Как поддерживать психологическую и духовную гигиену?

С утра я просыпаюсь и какой-то короткий период времени уделяю своему телу, небольшой отрезок растяжкам, чтобы тело расслабилось, пришло в какой-то тонус. Затем я стараюсь проговорить какие-то аффирмации, молитвы, поговорить с собой перед зеркалом. Есть такое понятие, как “внутренний ребенок”, который нуждается в моей заботе, внимании, в том, чтобы его интересы учитывались. Ну и, разговаривая в зеркале с собой, я как бы разговариваю с ним – стараюсь хвалить, одобрять его, говорить, что я его не покину и буду стараться слышать всегда. А далее я делаю медитацию – иногда на расслабление тела, иногда на общение с собой, иногда просто дышу и стараюсь сконцентрироваться. Когда я медитирую, часто попадаю в реальность и гармонию.

Правил психологической гигиены не существует

Тут неуместно жестко выстраивать эти барьеры, ограничения и правила. Я вообще не люблю четко подчиняться чему-то. Четкая дисциплина – это скорее про догматику, не про мои истинные потребности. Здесь как раз надо быть очень гибким, стараться слушать свои истинные потребности, голос своего внутреннего ребенка. Наверное, единственное важное правило, которое тут необходимо соблюдать – если я выбрал этот путь, то я должен стараться ему максимально следовать, изучать себя и давать себе право на любые проявления своей личности – но не наказывать себя. Даже в медитации очень важно осознавать, что я не обязан делать ее идеально, я даже не должен делать ее хорошо. Я могу делать ее так, как у меня получается на данный момент. Поэтому слово “правило” в данном случае для меня страшноватое – скорее это принятые мною решения, которым я стараюсь следовать в этой гигиене, чтобы не обрастать опасными иллюзиями и не двигаться наощупь, нанося ущерб себе и окружающим.

На сегодняшний день я стараюсь быть максимально лояльным к себе, позволяю себе иметь право быть несовершенным, неидеальным, позволяю себе испытывать те чувства, которые я имею, которые долгие годы не разрешал испытывать. Для этого у меня всегда при себе таблица чувств. Я ее использую, чтобы правильно отслеживать свои чувства и эмоции, писать по ним самоанализ и выявлять корень моих проблем.

Что способствует хорошему ментальному здоровью?

Хорошему ментальному здоровью способствует избавление от обид. Чем больше у меня непрожитых обид, тем хуже я себя чувствую – между этим есть прямая зависимость. Чтобы не болеть, не страдать, не проживать серую жизнь, нужно в первую очередь найти и определить те обиды, с которыми я живу. Есть такое направление в психологии, как гештальт-терапия. Она подразумевает, что нужно заново прожить свои обиды, увидеть в них, помимо вины обидчика, еще и свою вину и осознать, что это двухсторонняя ситуация. Обида в первую очередь происходит из нереалистичных ожиданий, каких-то иллюзорных представлений о людях, об их качествах – нужно понять, что люди нам ничем не обязаны, они не должны подстраиваться под наши представления и ожидания, нужно простить и отпустить обиды, понять, что все мы неидеальны. Ну и очень часто исследование себя помогает не обижаться на окружающих, потому что все обиды исходят из представления о себе: какой я, кто я, как со мной должны общаться. Ну а взгляд на то, как я общаюсь с людьми, что я вижу, каким я бываю, очень много рассказывает о том, как на самом деле обстоят дела. Я сейчас значительно меньше обижаюсь, на корню стараюсь рубить какие-то нездоровые реакции, и если у меня есть возможность проговорить свои чувства, эмоции, негодование и благодарность сразу, я стараюсь делать это, чтобы не носить этот багаж. Обиды в принципе – это очень серьезный враг нашего здоровья.

Нашему психологическому здоровью также способствует и полное принятие себя – со всеми плюсами и минусами. Как я уже писал выше, в нас работает огромное количество защитных механизмов, полученных в детстве, в семье, в социуме – таким образом, они формируют в нас некую ложную личность. А защитные механизмы, которые, возможно, когда-то были актуальны, уже утратили актуальность – но при этом все равно остались в нашем мышлении и продолжают паразитировать. Они уже как хорошие друзья-гости, которые задержались у тебя до 7 утра, а тебе скоро на работу.

Очень важно избавиться от этих защитных механизмов: перфекционизма, черно-белого мышления, контроля над жизнью – не брать на себя роль Бога. А чтобы отпустить этот контроль над своей жизнью и принять себя таким, какой ты есть в данных обстоятельствах (недостаточно сильным, недостаточно умным, недостаточно успешным или здоровым), нужно дойти до некого дна в этом состоянии, ощутить полную беспомощность. Как правило, в этот момент появляется возможность от этого дна оттолкнуться и дать себе возможность иметь право быть несовершенным.

Надо просто одобрять себя: смотреть в зеркало и говорить, что ты хороший, ты себя любишь, что ты в любом случае для себя самый важный на свете человек. В неком смысле надо стать для себя главным любящим родителем, отцом, мамой. И через это ежедневное одобрение себя рождается некий механизм одобрять и принимать себя во всех своих состояниях и качествах.

Человеку свойственно, в отличие от всех остальных существ на земле, верить в иллюзии. И эти иллюзии формируют его реальность, причем они могут быть как положительными – приносить радость, душевный покой, наполненность, так и разрушительными, приносящими ущерб, болезни, боль. Несоблюдение психологической гигиены может принести в жизнь человека некий эмоциональный, психический, физический, телесный хаос, когда он вообще перестает осознавать, что происходит с его жизнью, начинает двигаться в полной темноте, периодически напарываясь на острые предметы, разбивая себе голову, падая, нанося себе и окружающим ущерб.

Таким образом, несоблюдение психологической гигиены может привести к боли, страданиям, саморазрушениям и безумию. Если хочется жить максимально счастливо, то, наверное, лучший способ – это ментальная гигиена. На этом, наверное, зиждется и все остальное, здоровье всего тела. Ну а потом уже есть отдельные врачи, которые, в случае несоблюдения этой гигиены начинают лечить вас, когда уже тревожно пробил колокол. Поэтому я рекомендую всем соблюдать духовно-психологическую гигиену, чтобы жить долго, счастливо, радостно, не болеть и быть хорошим, добрым и полезным человеком.