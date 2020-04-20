В больнице Екатеринбурга коронавирусом заразились уже более 90 человек. Среди них пациенты и врачи

20.04.2020, 19:31, Новости дня

В больнице №1 Екатеринбурга 16 работников медучреждения и 75 пациентов заразились коронавирусной инфекцией, сообщил 20 апреля главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский.

“Стационар в настоящее время уже закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Производится плановая выписка незараженных COVID-2019 пациентов”, – говорится в сообщении властей.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских назвал причиной распространения коронавируса в больнице “поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе своей ежедневной деятельности”.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал источником заражения врача, который, в свою очередь, заразился от соседки. А министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков сказал, что заразившийся врач прекратил ходить на работу лишь с 20 апреля, после того как его определили контактным.

“Ситуация контролируемая – у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо, – заверил губернатор региона Куйвашев на своей странице в инстаграме. – Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин”.

Это уже третий крупный очаг заражения коронавирусом в российских больницах.

В Республике Коми очаг коронавируса был обнаружен в Эжвинской больнице Сыктывкара. Там из-за несоблюдения карантина заразились более 50 человек, а инфекция затем вместе с пациентами попала в две другие больницы республики. Сейчас в Коми подтвержден 491 случай заболевания COVID-19, скончались четыре человека.

В Башкирии Республиканская больница имени Куватова также стала очагом заражения. Там с 6 апреля тысяча человек находится в полной изоляции после смерти пациентки из-за коронавируса.