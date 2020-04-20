Эксперты – об американской помощи странам бывшего СССР в борьбе с COVID-19

20.04.2020, 19:30, Новости дня

Как отмечает Госдепартамент, США возглавляют глобальные гуманитарные и медицинские усилия по борьбе с пандемией, несмотря на сложную ситуацию внутри страны. Согласно докладу внешнеполитического ведомства, правительство выделило 508 миллионов долларов на медицинскую, гуманитарную и экономическую помощь другим странам.

Часть этих средств получат Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Грузия и другие государства постсоветского пространства.

В Госдепартаменте отмечают, что финансирование поддержит шаги, направленные на сдерживание распространения COVID-19, такие, как кампании по своевременному информированию населения о коронавирусе, водоснабжение и водоотведение, профилактику и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях, отмечают в ведомстве. Часть этой суммы направлена в страны бывшего СССР.

«Государственный департамент и USAID – Агентства США по международному развитию – уже выделили более 500 миллионов долларов на оказание чрезвычайной медицинской, гуманитарной, экономической помощи в дополнение к финансированию, которое уже существует со стороны международных организаций и НПО. От потребностей каждой страны будет зависит, какая помощь будет предоставлена. У нас давно уже есть представители USAID, которые работают в этих странах. Они работают с местными партнерам, чтобы определить, какая именно помощь им нужна», – заявила официальный представитель Государственного департамента Ванесса Эккер корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Как сообщается, Беларусь получит миллион триста тысяч долларов на подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов, усовершенствование системы информирования о рисках и другие нужды.

Украина получит более девяти миллионов на подготовку лабораторий и поддержку экспертов в сфере здравоохранения. Помощь также направлена на предотвращение и сдерживание распространения инфекций в медицинских учреждениях и усовершенствование систем водоснабжения и водоотведения в наиболее уязвимых районах Донецкой и Луганской областей, отмечают в Госдепартаменте.

По 1,7 миллиона долларов получат Грузия, Армения и Азербайджан. Казахстану выделят более 1,6 миллиона долларов, Кыргызстану – около 900 тысяч.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст отмечает, что поддержка стабильности в странах бывшего СССР является одним из направлений политики Вашингтона в регионе, и выделение медицинской помощи является тому подтверждением.

«У Соединенных Штатов большая программа помощи в течение многих десятилетий. Ее цель – решить основные проблемы, с которыми сталкиваются страны всего мира. Сегодня COVID-19 является такой проблема. Наша помощь в этом смысле не нова. Соединенные Штаты более 20 лет после распада Советского Союза помогали этим странам и финансировали их сферу здравоохранения. Наша общая внешняя политика заключается в содействии стабильности, процветанию и и открытому обществу как во всем мире, так и на всем постсоветском пространстве. Когда Советский Союз распался в начале девяностых, это было одним из наших главных приоритетов во внешней политике. Это остается очень важной задачей для нас сегодня, так как важна разумная система здравоохранения. Очевидно, что в этой области есть проблемы, но мы считаем, что наша помощь вносит как минимум положительный вклад», – отметил Хербст

Марк Симаковски – эксперт Атлантического совета – отмечает, что реакция правительства США в борьбе с пандемией на международном уровне замедлилась из-за внутреннего кризиса. Вместе с тем он считает, что в правительстве США и в Белом доме растет понимание того, что есть страны, в частности Китай и Россия, которые стремятся воспользоваться сложившимися обстоятельствами, чтобы улучшить собственный имидж.

«Создалось впечатление, что возник вакуум, поскольку Соединенные Штаты, честно говоря, не предпринимали никаких действий, и возникло чувство, что это может подорвать возможности для других стран получать помощь и медицинское оборудование, а также средства индивидуальной защиты. Вот почему вы видели российских врачей и военных в Италии в последнее время. Вот почему Китай отправляет свои самолеты с медицинской помощью по всему миру для того, чтобы показать, что они готовы прийти на помощь, когда есть страны, которые в ней нуждаются. Так что я думаю, что США играют в догонялки. Я думаю, что это положительный момент, что мы, как международный лидер, возвращаемся в борьбу, чтобы продемонстрировать, что мы не только можем обеспечивать свои собственные внутренние потребности, но и также поддерживать потребности в мире», – отмечает эксперт.

Симаковски добавляет, что предоставление помощи также посылает сигнал России и Китаю, что США защищают свои стратегические интересы в регионе.

Относительно опасений о злоупотреблениях помощью в странах-получателях, эксперты отмечают, что существует ряд рычагов, позволяющих снизить эту возможность.

«Мы очень хорошо осведомлены о проблемах коррупции во всем мире, в том числе и на постсоветском пространстве. США не предоставляют денег – такое происходит очень редко. Как правило, мы предоставляем оборудование или услуги. Очевидно, что очень легко отслеживать оборудование. Это не означает, что вся помощь оказывается у предполагаемого получателя, но большая часть попадает по назначению», – подчеркнул Джон Хербст.

«Когда вы предоставляете оборудование, вы надеетесь, что оно не будет перепродано или использовано не по назначению. США проявляют должную осмотрительность, пытаясь обеспечить, чтобы это оборудование использовалось в заявленных целях и не использовалось для получения прибыли другими организациями», – добавил Марк Симаковски.

Эксперты отмечают, что коррупция в ряде стран на постсоветском пространстве не должна помешать Вашингтону продемонстрировать, что Соединенные Штаты поддерживают граждан этих стран в трудную минуту.