 

США призвали КНР обеспечить свободу передвижения правозащитнику Ван Цюаньчжану

20.04.2020, 19:30, Новости дня

Соединенные Штаты в понедельник призвали Китай обеспечить свободу передвижения видному правозащитнику и адвокату Ван Цюаньчжану, которого недавно освободили после пяти лет несправедливого лишения свободы.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены сообщениями об ухудшении его физического и психического здоровья и о жестоком обращении, которому он подвергался в тюрьме», – заявили в Госдепартаменте, добавив, что США продолжают призывать Пекин к освобождению всех «несправедливо лишенных свободы» и по-прежнему обеспокоены слабым уровнем соблюдения принципа верховенства права в Китае, произвольными арестами и пытками в местах заключения.

В январе 2019 года китайский суд приговорил Ван Цюаньчжана к 4,5 годам тюрьмы за подрыв государственной власти. Правозащитные организации назвали процесс сфальсифицированным.

Ван Цюаньчжан, выступавший адвокатом по ряду острых политических дел, в том числе о пытках со стороны полиции, пропал без вести в августе 2015 года на фоне масштабных репрессий в отношении правозащитников и юристов.

В последнее время напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном обострилась из-за пандемии коронавируса, который появился в конце прошлого года в Китае и впоследствии распространился по всему миру. В настоящий момент в мире насчитывается более 2,3 миллиона зараженных.

Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно обвинял Китай в попытках скрыть информацию на ранних этапах эпидемии и утаивании точных данных о ее масштабах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В сгоревшем детском доме погибли 14 воспитанников

08.04 / За сутки от COVID-19 в Великобритании умерли 938 человек – самое большое число погибших за день с начала эпидемии

06.02 / Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

11.03 / Москва призвала США ускорить уничтожение химоружия

13.03 / Мишустин призвал не забывать о малых городах

06.02 / Ученые испытали 3D-принтер для лечения ожогов

27.03 / Разработка российских ученых может находить малейшие следы спирта

12.03 / Постпред РФ при ЕС раскритиковал суд по MH17

11.02 / Возгорание в кинотеатре “Октябрь” ликвидировано

14.04 / Россия на передовой с COVID-19: коронавирус захватывает новые территории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска