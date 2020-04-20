США призвали КНР обеспечить свободу передвижения правозащитнику Ван Цюаньчжану

20.04.2020, 19:30, Новости дня

Соединенные Штаты в понедельник призвали Китай обеспечить свободу передвижения видному правозащитнику и адвокату Ван Цюаньчжану, которого недавно освободили после пяти лет несправедливого лишения свободы.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены сообщениями об ухудшении его физического и психического здоровья и о жестоком обращении, которому он подвергался в тюрьме», – заявили в Госдепартаменте, добавив, что США продолжают призывать Пекин к освобождению всех «несправедливо лишенных свободы» и по-прежнему обеспокоены слабым уровнем соблюдения принципа верховенства права в Китае, произвольными арестами и пытками в местах заключения.

В январе 2019 года китайский суд приговорил Ван Цюаньчжана к 4,5 годам тюрьмы за подрыв государственной власти. Правозащитные организации назвали процесс сфальсифицированным.

Ван Цюаньчжан, выступавший адвокатом по ряду острых политических дел, в том числе о пытках со стороны полиции, пропал без вести в августе 2015 года на фоне масштабных репрессий в отношении правозащитников и юристов.

В последнее время напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном обострилась из-за пандемии коронавируса, который появился в конце прошлого года в Китае и впоследствии распространился по всему миру. В настоящий момент в мире насчитывается более 2,3 миллиона зараженных.

Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно обвинял Китай в попытках скрыть информацию на ранних этапах эпидемии и утаивании точных данных о ее масштабах.