 

СМИ: «Октоберфест – 2020» отменили из-за коронавируса

20.04.2020, 19:30, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса в Мюнхене отменили знаменитый фестиваль пива «Октоберфест», который традиционно проходит осенью на Терезиенвизе, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер официально объявят об отмене фестиваля во вторник утром на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Зедер говорил, что проведение фестиваля «находится на грани срыва», передает РИА «Новости».

«Я настроен очень скептически. И с сегодняшней позиции едва ли могу представить, что такое большое мероприятие вообще возможно к тому моменту. Было бы очень жаль, но на данный момент это, скорее, маловероятно», – отметил тогда Зедер.

В прошлом году Октоберфест проходил с 21 сентября по 6 октября.

Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.



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