Сформирована группа добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса

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20.04.2020, 19:30, Новости дня

Для испытания вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой государственным научным центром «Вектор», сформирована предварительная группа добровольцев, большая его часть – сотрудники центра, сообщила научный сотрудник ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Наталья Думченко.

«Сформированная предварительная группа добровольцев – это добровольцы от 18 до 60 лет, с верифицированным диагнозом «здоров», по данным стандартных клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования, то есть здоровые добровольцы без хронических заболеваний», – передает ее слова РИА «Новости».

Думченко уточнила, что большая часть добровольцев – сотрудники ГНЦ. Их обследуют перед вакцинацией еще раз не более чем за неделю, чтобы определить наличие заболеваний и антител к коронавирусу. В исследовании собираются участвовать 60-70 добровольцев.

«По прогнозам, это будет июнь 2020 года. К клиническим исследованиям будут приступать только после получения разрешения министерства здравоохранения РФ и одобрения этическим комитетом, как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре», – сказала Думченко.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания вакцины Минздрава РФ против коронавируса начнутся 1 июня.

В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса.



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