Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на пик заболеваемости коронавирусом

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20.04.2020, 19:30, Новости дня

Пик заболеваемости коронавирусом в РФ при благополучном исходе наступит в начале мая или раньше, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Если все будет благополучно, то определенно где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдем на плато. То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением», – передает его слова ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в регионах РФ темпы заражения могут значительно возрасти в ближайшие две-три недели.

Президент Владимир Путин говорил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди.



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