Чемпион по плаванию Адам Пити станет отцом ребенка девушки из Thinder

20.04.2020, 19:30, Разное

Олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити из Великобритании скоро станет отцом. СМИ информируют, что знаменитость встречался со своей новой возлюбленной лишь пару раз, но уже такое краткосрочное интернет-знакомство закончилось беременностью девушки.

Примечательно, что известный спортсмен встретился со своей будущей возлюбленной Эйри Манро на просторах сайта знакомств Thinder. Вместе со своей новой подругой, обучающейся сейчас в университете на художника, спортсмен успел повидаться только дважды, однако уже появились известия, что в сентябре знаменитость станет отцом ребенка. Репортеры эпатажного зарубежного издания The Sun, комментируя данную новость, упомянули, что Пити, узнав о неожиданном пополнении, пришел сперва в ярость, однако впоследствии успокоился и сейчас ощущает некоторую “взволнованность”.

Впрочем, сам чемпион категорически опроверг заявление издания о своем гневе на странице своего микроблога в Instagram. Пловец признался, он безумно счастлив от мысли, что у него будет ребенок, и уже испытывает огромную любовь к будущему малышу. “Не могу дождаться того, чтобы стать отцом и принять вызовы и радость этого события”, – эмоционально резюмировал Адам Пити. В свою очередь, своих счастливых чувств не скрывает и Эйри Манро, назвавшая звездного избранника “лучшим карантинным приятелем, которого может пожелать девушка”.