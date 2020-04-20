 

Samsung выпустит более современную версию складного смартфона Galaxy Z Flip

20.04.2020, 19:30, Разное

Первый образец оригинального складного смартфона Galaxy Z Flip компания Samsung выпустила еще в конце зимы текущего года, однако модель не имела поддержки сетей пятого поколения. В скором времени бренд планирует осуществить перевыпуск гаджета уже более соответствующим флагманским критериям.
Китайские источники информируют, что новая версия Samsung Galaxy Z Flip 5G южнокорейского производителя будет презентована уже в текущем году и уже точно получит поддержку 5G. Приводится информация и о технических параметрах устройства. Так, его ОЗУ/ПЗУ будет соответствовать показателю в 8 Гб/256 Гб. Двухэлементная аккумуляторная батарея обеспечит ёмкость 3300 мА.ч. Во фронтальной камере производители установят датчик изображения на 10 Мп и объектив с диафрагмой. Основную же камеру, в свою очередь, оснастят двумя 12-мегапиксельными датчиками изображения.

Несколько неоднозначными являются сведения, касающиеся процессора новой версии. По одним данным, будет установлен процессор Snapdragon 865, однако есть вариант, при котором в смартфоне задействуют старую однокристальную систему Snapdragon 855+, дополненную модемом 5G.



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