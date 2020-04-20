Будет ли “наезд” после окончания пандемии?

20.04.2020, 19:29, Разное

Ну наконец-то! Если для установления факта о том, что в будущем ожидается некое явление, а именно – типовой наезд стаи шакалов (образно), для чего в качестве артподготовки из каждого утюга должно прозвучать одно и то же обвинение, так вот – и выбираете конкретный утюг и ждёте, а прозвучит ли и из этого? – то да, я вот выбрал утюг в качестве объекта наблюдения и обвинение состоялось.

У вас случайно в ленте в социальной сети не мелькал рекламой сайт Ниппон? “Современный взгляд на Японию” на русском языке – но в ленте реклама пару месяцев предоставляла большей частью “коронавирусные” статьи, как бы “умные материалы”. Ну, это ещё понятно, время такое – Япония Японией, но коронавирус везде. Видел также, что несколько “френдов” поставили сайту даже отметку “нравится”. И вот, наконец, и для сайта настало время гавкнуть.

Важный момент западной солидарности – помнится, “звырячче побыття” во времена евромайдана, спецподразделения в Киеве разогнали провокаторов – и весь мир возрыдал, попутно картинно возмущаясь. Тогда практически не осталось такой страны в западной орбите или изображающей этой орбите лояльность, которая не гавкнула. Потом со ссылкой на эту солидарность гегемоны говорили: мол, видите, всех возмутило до глубины души… Потом у некоторых подмахнувших тоже возникли в благодарность хороводы.

Но это понятно, практически все важнейшие наезды гегемон при как бы мировом одобрении и единогласии совершает. Но в данный момент интересно другое.

Где-то в середине марта Трамп ещё говорил, что Китай несёт ответственность в связи… – и перечисляются: информационная закрытость, неправильное и недостоверное осведомление всего мира, поздние шаги – привели к распространению и пр. Поскольку через месяц тренд изменился и важным элементом наезда стало – “а вирус искусственный, прямо из китайской лаборатории, кто-то должен за это платить!”, то только диву даёшься, как быстро научные круги изучили проблему и установили источник заразы.

И вот, наконец – мелькавший в ленте рекламой “умный” японский сайт Ниппон также зарядил: устами некоего почётного профессора калифорнийского университета китайского происхождения проинформировал, что “произошла какая-то утечка по неосторожности не готового окончательно вируса, который исследовали или культивировали в Уханьском институте вирусологии”. Было бы странно, если бы не заряжал: среди признаков настоящего наезда гегемона – подключение младших соратников по стае.

И тот же признак, что и в случае с малазийским боингом: это, конечно, Россия, но это она не специально… – мол, дадим вам немного сохранить лицо и накажем не сильно, только признайтесь. Тот же трюк с китайцами: распространили китайцы, но не специально – будем учитывать при наказании.

Конечно, пишут, что это – наезжать – нужно для того, чтобы отвлечь от собственного провала в борьбе с эпидемией, но не только. Поскольку чревато ганьбой, ганьба чревата ослаблением гегемонии – нельзя не сделать ставку на перемогу. Попытка наезда обещает важную зарубу в будущем.

Так что, можно сказать, что и “мой” утюг прозвучал: То Сокэн, почётный профессор Колорадского университета, но консультирует японское правительство, также сказал об утечке из китайского института вирусологии, а журналист некто Ёсимура Такеси это зафиксировал. Да попробовал бы не сказать.

Более видные утюги, конечно, прозвучали мощнее: французский вирусолог нобелевский лауреат (!) Люк Монтанье выступил на канале Cnews по поводу того, что вирус-то рукотворный… Некоторые индийские биологи писали о том, что в ДНК коронавируса были найдены компоненты ВИЧ… Символизм: “наука подтверждает”, то есть обвинение подкреплено авторитетом учёных.

Сам зум в глобальном масштабе распространяется достаточно – пусть с некоторыми недоразумениями: например, израильский аналитик в авторитетном издании утверждал, что французский нобелевский лауреат вирусолог Люк Монтанье якобы заявил для газеты "Ле Паризьен", что коронавирус является искусственно созданным и, вероятно, создан в лаборатории в Ухане, но по ссылке получается, что "Ле Паризьен" не печатал этих слов Монтанье, а выпустил заметку с критикой Монтанье после его выступления на канале CNews. Статья в газете называется "Коронавирус и ВИЧ: Почему теория доктора Люка Монтанье неправдоподобна".

Неважно – явление в виде перекрёстных ссылок изданий друг на друга, когда ссылаются, например, на Фокс Ньюс, потом Фокс Ньюс ссылается на всех – мол, видите, это “жжжжж” неспроста – тоже существует, на него якобы реагируют уже политические тяжеловесы. Уже все англосаксонские страны, кажется, заявили то, что нужно заявить, уже и Макрон намекнул, что Китай утаивает… В общем, наезд складывается.

Кстати, давеча МИД Китая высказывал предположения, что Covid-19 в Ухань могли завезти американские военные, нынче же подчёркивает, ссылаясь на мнение учёных (ну, иных, которые не Монтанье), что однозначно установлено, что вирус не может иметь искусственного происхождения… Это уже в информационном плане вроде как переход к обороне.

Поэтому подведём некоторые итоги: с одной стороны, единогласие в экспертной и “народно-экспертной”, так сказать, среде: после всей карантинной возни с коронавирусом, Запад с американцами во главе спросит с Китая с целью

– отвлечения внимания от вопроса: а так ли хорош Запад и жители США в частности, если не только такие демонстративно феерические провалы возникали в части борьбы не с самой опасной эпидемией, но результаты показательно хуже по сравнению с нецивилизованным и поучаемым, так сказать, миром;

– сбить максимальные бабки с внешнего субъекта, ибо на самом деле такова суть Запада: в немалой степени образ благосостояния и продвинутости достигается за счёт кровопускания или использования внешних субъектов, а образ наличия всяческих свобод – для прикрытия, туземцам он очень нравится и те помогают ослаблять собственные “прижымы”, ибо хотят так же жить – а потом тупо удивляются, что да что ж такое, наверное, опять нужно поменять прижым, этот не оправдал надежд;

– ну и вернуть лидерство – утрата гегемонии чревато потерей образа благосостояния и продвинутости, да и вообще эффективности рычагов, обеспечивавших реализацию интересов. Общий наезд при всех разногласиях в стае есть вопрос ввыживания.

Потому, с одной стороны, не наехать на Китай гегемоны не могут. С другой…

Поледний ковбойский поступок американцев – уничтожение Сулеймани, ибо так решили – казалось бы, ничего себе, но дальше – в ответ иранцы нанесли ответный удар по натовским базам. Даже со скидкой. что были некие закулисные договорённости типа "мы имитируем, вы прячетесь", сам факт того, что это допускается – немаловажен. И вообще – в большинстве случаев жители США и в союзе с остальным Западом, пусть на данный момент разногласия в стае, не могут никого завалить, упёрлись не только в Иран – в того же Мадуро.

Разве что недавно Моралеса ушли – это слабое свидетельство, что жернова демократии ещё работают. И вот просто тяжело представить: столько лет топтания с той же Сирией, где страну до конца не дожали, но хватаются за следующую возможность кровопускания – и как собираются доить или гнобить Китай?